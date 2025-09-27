Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
Кобин возвращается в УПЛ? Рух отреагировал на слухи в СМИ

Богдан Тимовчак заявил, что впервые об этом слышит

Getty Images/Global Images Ukraine. Василий Кобин

Топ-менеджер львовского Руха Богдан Тимовчак отреагировал на слухи в СМИ, активно пишущие об интересе к Василию Кобину со стороны львовского клуба. Специалист заявил, что впервые об этом слышит

– Богдан, в интернете сообщается, что Рух заинтересован в подписании на должность главного тренера Василия Кобина, правда ли это?

– Впервые такое слышу. У нас есть главный тренер – Иван Федык. Как мы могли делать какое-нибудь предложение, если, повторюсь, у нас есть главный тренер? Именно он, Иван Зенонович, готовит сейчас команду к следующему матчу Украинской Премьер-лиги против Шахтера, – сказал Тимовчак.

В нынешнем сезоне Рух занимает последнюю строчку турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 3 зачетных пункта после шести сыгранных матчей.

Василий Кобин Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Рух Львов
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
