Кобин возвращается в УПЛ? Рух отреагировал на слухи в СМИ

Топ-менеджер львовского Руха Богдан Тимовчак отреагировал на слухи в СМИ, активно пишущие об интересе к Василию Кобину со стороны львовского клуба. Специалист заявил, что впервые об этом слышит

– Богдан, в интернете сообщается, что Рух заинтересован в подписании на должность главного тренера Василия Кобина, правда ли это?

– Впервые такое слышу. У нас есть главный тренер – Иван Федык. Как мы могли делать какое-нибудь предложение, если, повторюсь, у нас есть главный тренер? Именно он, Иван Зенонович, готовит сейчас команду к следующему матчу Украинской Премьер-лиги против Шахтера, – сказал Тимовчак.

В нынешнем сезоне Рух занимает последнюю строчку турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 3 зачетных пункта после шести сыгранных матчей.