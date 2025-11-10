Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Тренер Жироны Мичел выступил с требованием к Ванату
Испания
10 ноября 2025, 03:42
Тренер Жироны Мичел выступил с требованием к Ванату

Наставник хочет видеть больше агрессивной игры от украинца

Тренер Жироны Мичел выступил с требованием к Ванату
Getty Images/Global Images Ukraine. Мичел

Главный тренер «Жироны» Мичел высказался об украинском нападающем клуба Владиславе Ванате.

«Нам нужна лучшая версия таких игроков, как Ванат, Витор, Унахи. Ждем возвращения и травмированных игроков, таких как Виктор Цыганков.

Я хочу, чтобы Владислав был более заметным на поле, чтобы он больше бил по воротам», — отметил Мичел.

В этом сезоне на счету Владислава Ваната 9 матчей в Ла Лиге и два забитых гола.

Ранее сообщалось, что менеджмент Жироны сохраняет доверие к тренеру Мичелу, однако уже задумывается над возможной сменой наставника.

Мичел (Мигель Анхель Санчес) Жирона Ла Лига чемпионат Испании по футболу Владислав Ванат
Дмитрий Олийченко Источник: Mundo Deportivo
