Тренер Жироны Мичел выступил с требованием к Ванату

Главный тренер «Жироны» Мичел высказался об украинском нападающем клуба Владиславе Ванате.

«Нам нужна лучшая версия таких игроков, как Ванат, Витор, Унахи. Ждем возвращения и травмированных игроков, таких как Виктор Цыганков.

Я хочу, чтобы Владислав был более заметным на поле, чтобы он больше бил по воротам», — отметил Мичел.

В этом сезоне на счету Владислава Ваната 9 матчей в Ла Лиге и два забитых гола.

Ранее сообщалось, что менеджмент Жироны сохраняет доверие к тренеру Мичелу, однако уже задумывается над возможной сменой наставника.