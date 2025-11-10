Тренер Жироны Мичел выступил с требованием к Ванату
Наставник хочет видеть больше агрессивной игры от украинца
Главный тренер «Жироны» Мичел высказался об украинском нападающем клуба Владиславе Ванате.
«Нам нужна лучшая версия таких игроков, как Ванат, Витор, Унахи. Ждем возвращения и травмированных игроков, таких как Виктор Цыганков.
Я хочу, чтобы Владислав был более заметным на поле, чтобы он больше бил по воротам», — отметил Мичел.
В этом сезоне на счету Владислава Ваната 9 матчей в Ла Лиге и два забитых гола.
Ранее сообщалось, что менеджмент Жироны сохраняет доверие к тренеру Мичелу, однако уже задумывается над возможной сменой наставника.
