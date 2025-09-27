Император Рима. Франческо Тотти празднует день рождения

27 сентября свой день рождения празднует легендарный итальянский атакующий полузащитник и нападающий Франческо Тотти – игрок, который посвятил свою профессиональную карьеру одному клубу – «Роме».

16 декабря 1993 года Тотти впервые вышел в стартовом составе «волков» в поединке Кубка Италии против «Сампдории». Молодого игрока в основную команду ввел тогдашний тренер Карло Маццоне, который стал для него вторым отцом.

Первый гол за «Рому» Франческо забил 4 сентября 1994 года. Его жертвой стал клуб «Фоджа».

В сезоне 1998/99 Тотти впервые стал капитаном «Ромы» – этот титул он носил почти 20 лет.

На новый уровень Франческо вышел в сезоне 2000/01, когда отличился хорошей результативностью: 16 голов в 35 матчах. Также тогда он завоевал в составе «волков» первый трофей – Суперкубок Италии. По итогам той кампании Тотти был даже номинирован на «Золотой мяч», однако в итоге занял лишь 5-е место в голосовании.

Сезон 2004/05 мог стать переломным в карьере итальянца: он мог бы перейти в мадридский «Реал», однако любовь к римской команде оказалась сильнее.

Некоторое время Франческо мучили травмы, но после реабилитации он вернулся в стартовый состав и провел одну из лучших кампаний (2006/07) в карьере: 31 гол, Кубок Италии, лучший бомбардир чемпионата Италии и «Золотая бутса» самого результативного игрока европейских первенств.

Следующие несколько лет были полны для Франческо травмами и конфликтами как с соперниками, так и с одноклубниками, однако любовь болельщиков «Ромы» к своему капитану не угасла. Сам владелец команды накануне сезона 2011/12 сказал: «Тотти – чрезвычайно важный футболист для «Ромы». Возможно, он величайший игрок «Ромы» за последние 50 лет. Он – часть истории Рима. Надеемся, что он будет радовать болельщиков еще много лет. Такой футболист обязан быть на поле».

Впрочем, частые травмы часто ставили под сомнение его карьеру, но Тотти всегда возвращался в строй и играл на привычном для себя уровне. В конце карьеры Франческо побил несколько рекордов, стал самым возрастным голеадором Лиги чемпионов (38 лет и 59 дней), а также первым игроком, которому удалось забить в 23-м сезоне Серии А подряд (2016/17).

Последний матч за «Рому» Франческо провел 28 мая 2017 года против «Дженоа» (3:2). Впоследствии он не стал искать новую команду, а решил завершить профессиональную карьеру (17 июля 2017 года) и продолжить работу в римском клубе в роли директора.

На международной арене за сборную Италии Тотти провел 58 матчей, забил 9 голов, отдал 25 результативных передач и стал чемпионом мира в 2006 году.

В клубной карьере Франческо принял участие в 785 матчах, отличившись 307 забитыми мячами, 205 ассистами и завоевав 5 трофеев: чемпионат (2000/01), Кубок (2006/07) и Суперкубок Италии (2001, 2007).

В начале своего пути в составе римского клуба (1997 год) Тотти сказал: «Я надеюсь остаться здесь навсегда. Я играю в «Роме», моей команде, живу в моем городе. У меня есть все, чего я мог бы желать. Я хочу быть романистом на протяжении всей своей жизни». Оглядываясь на его карьеру, можно с уверенностью сказать, что он осуществил свою мечту.