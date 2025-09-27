Экс-арбитр ФИФА: «Недовольство Нагорняка можно понять»

После матча «Кудрівка» – «Эпицентр», которым открывалась программа 7-го тура УПЛ, у руководителя подолян Сергея Нагорняка были претензии не только к своим подопечным, но и к судьям.

Бывший арбитр ФИФА Мирослав Ступар эксклюзивно для Sport.ua дал оценку наиболее резонансным эпизодам этого противостояния:

«Недовольство руководителя Сергея Нагорняка понятно. Ведь при счете 1:1 рефери Дмитрий Кубряк имел полное право назначить пенальти в ворота номинальных хозяев, когда после фланговой передачи их игрок Мельничук действовал неуклюже и мяч в штрафной площади попал ему в локоть. Нарушение очевидное, однако Кубряк решил не наказывать «Кудровку».

Для меня также непонятно, почему арбитр VAR Александр Афанасьев не подсказал своему коллеге пересмотреть этот эпизод, тогда бы обошлось без ошибки.

Впрочем, вскоре Кубряк все же указал на 11-метровую отметку, когда защитник гостей Григоращук сфолил на Свитусе. Здесь уже к арбитру не было никаких претензий: «Кудровка» реализовала пенальти и обогатилась очень ценными тремя очками».