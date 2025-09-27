27 сентября на Колизеум Альфонсо Перес пройдет матч 7-го тура Примеры, в котором Хетафе встретится с Леванте.

Поединок начнется в 15:00 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером Ла Лиги betking анонсирует предстоящий поединок!

Хетафе

Команда второй раз играет под руководством Бордаласа. Но если в первой каденции Пепе сделав с подопечными рывок чуть ли не вертикально из Сегунды в плей-офф Лиги Европы. Но сейчас, воссоединившись, просто получается избегать падения во второй дивизион - и даже реальной угрозы этого. Весной с 42 очками финишировали на тринадцатой позиции. Хотя в том сезоне Леганес вылетел, хотя набрал ровно четыре десятка баллов!

Сейчас у клуба вышел бескомпромиссный старт - начали с пары побед, над Сельтой и Севильей, после чего начались поражения, но они чередовались с успехами, что позволяет держаться на довольно высоком уровне. И 1:1 с середняком, Алавесом, в прошлом туре уже воспринимается как неудача, тем более на своем поле.

Леванте

Клуб достаточно стабильно держался в Примере в последние два десятилетия. Однажды даже удалось пробиться в еврокубки. Впрочем, периодически были провалы, после которых приходилось некоторое время провести в Сегунде. Наиболее длительный, в три года, был в 2022-2025. Благо, что в прошлом году пришел на тренерский пост Хулиан Калеро. И с ним поднялись в прошлой темпораде с восьмого места на первое!

Но в Ла Лиге новичку ожидаемо тяжело. Начинал он и вовсе с трех поражений кряду. Потом у команды получилось зацепиться за первое очко, сыграв 2:2 с Бетисом. А дальше даже разгромили Жирону 4:0. Впрочем, после кризисного аутсайдера был противоположный соперник, мадридский Реал, и ему уступили разгромно, 1:4.

Статистика личных встреч

В семи последних очных поединках клубы взяли поровну, по три, победы, причем строго на своих полях.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что у подопечных Бордаласа ровно вдвое больше шансов на победу, чем у гостей. Они должны использовать такой шанс набрать три новых очка, так что ставим на то, что тут выиграют хозяева арены (коэффициент - 2,0).