Ювентус – Аталанта. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 27 сентября в 19:00 поединок Серии А
В субботу, 27 сентября, состоится матч 5-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Ювентус» и «Аталанта».
Игра пройдет в Турине на стадионе «Альянц Стэдиум».
Начало поединка запланировано на 19:00 по киевскому времени.
Начало поединка запланировано на 19:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Ювентус – Аталанта. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ювентус – Аталанта
|
