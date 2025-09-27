В субботу, 27 сентября, состоится матч 5-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Ювентус» и «Аталанта».

Игра пройдет в Турине на стадионе «Альянц Стэдиум».

Начало поединка запланировано на 19:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Ювентус – Аталанта. Смотреть онлайн. LIVE трансляция