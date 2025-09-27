Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Италия
27 сентября 2025, 08:57 | Обновлено 27 сентября 2025, 08:58
Смотрите 27 сентября в 19:00 поединок Серии А

Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 27 сентября, состоится матч 5-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Ювентус» и «Аталанта».

Игра пройдет в Турине на стадионе «Альянц Стэдиум».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 19:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Серия A чемпионат Италии по футболу смотреть онлайн Ювентус Аталанта Ювентус - Аталанта
