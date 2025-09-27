Назначены бригады арбитров. Кто обслужит матчи Шахтера и Динамо в 7-м туре

Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на 7-й тур УПЛ.

Определены судейские бригады на матчи 7-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26.

Поединки 7-го тура продлятся с 26 до 29 сентября.

Судьей матча между Карпатами и Динамо назначен Виталий Романов из Днепра.

Игру между Рухом и Шахтером будет обслуживать Алексей Каленов из Хмельницкого.

УПЛ. 7-й тур. Назначения судей