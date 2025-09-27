Назначены бригады арбитров. Кто обслужит матчи Шахтера и Динамо в 7-м туре

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
27 сентября 2025, 03:59 | Обновлено 27 сентября 2025, 04:34
Судьей матча между Карпатами и Динамо назначен Виталий Романов

27 сентября 2025, 03:59 | Обновлено 27 сентября 2025, 04:34
УАФ. Виталий Романов

Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на 7-й тур УПЛ.

Определены судейские бригады на матчи 7-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26.

Поединки 7-го тура продлятся с 26 до 29 сентября.

Судьей матча между Карпатами и Динамо назначен Виталий Романов из Днепра.

Игру между Рухом и Шахтером будет обслуживать Алексей Каленов из Хмельницкого.

УПЛ. 7-й тур. Назначения судей

Николай Степанов Источник: Комитет арбитров УАФ
