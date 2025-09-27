Победа над Болоньей стала для Астон Виллы первой в текущем сезоне

«Астон Вилла» после семи сыгранных матчей одержала первую победу в нынешнем сезоне.

25 сентября состоялась игра 1-го тура основного раунда ЛЕ между командами «Астон Вилла» и «Болонья». Встреча завершилась минимальной победой хозяев со счетом 1:0. Автором единственного забитого мяча стал Джон Макгинн.

Прошлые шесть поединков бирмингемцев завершились тремя ничьими и тремя поражениями.

Матчи Астон Виллы в текущем сезоне