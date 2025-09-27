Лига Европы27 сентября 2025, 00:45 |
Победа над Болоньей стала для Астон Виллы первой в текущем сезоне
Единственный гол в встрече забил Джон Макгинн
27 сентября 2025, 00:45 |
«Астон Вилла» после семи сыгранных матчей одержала первую победу в нынешнем сезоне.
25 сентября состоялась игра 1-го тура основного раунда ЛЕ между командами «Астон Вилла» и «Болонья». Встреча завершилась минимальной победой хозяев со счетом 1:0. Автором единственного забитого мяча стал Джон Макгинн.
Прошлые шесть поединков бирмингемцев завершились тремя ничьими и тремя поражениями.
Матчи Астон Виллы в текущем сезоне
- 0:0 – ничья против Ньюкасла (АПЛ)
- 0:1 – поражение от Брентфорда (АПЛ)
- 0:3 – поражение от Кристал Пэлас (АПЛ)
- 0:0 – ничья против Эвертона (АПЛ)
- 3:5 – поражение от Брентфорда (Кубок английской лиги)
- 1:1 – ничья от Сандерленда (АПЛ)
- 1:0 – победа над Болоньей (Лига Европы)
