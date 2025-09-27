Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Победа над Болоньей стала для Астон Виллы первой в текущем сезоне
Лига Европы
27 сентября 2025, 00:45 |
Единственный гол в встрече забил Джон Макгинн

Getty Images/Global Images Ukraine

«Астон Вилла» после семи сыгранных матчей одержала первую победу в нынешнем сезоне.

25 сентября состоялась игра 1-го тура основного раунда ЛЕ между командами «Астон Вилла» и «Болонья». Встреча завершилась минимальной победой хозяев со счетом 1:0. Автором единственного забитого мяча стал Джон Макгинн.

Прошлые шесть поединков бирмингемцев завершились тремя ничьими и тремя поражениями.

Матчи Астон Виллы в текущем сезоне

  • 0:0 – ничья против Ньюкасла (АПЛ)
  • 0:1 – поражение от Брентфорда (АПЛ)
  • 0:3 – поражение от Кристал Пэлас (АПЛ)
  • 0:0 – ничья против Эвертона (АПЛ)
  • 3:5 – поражение от Брентфорда (Кубок английской лиги)
  • 1:1 – ничья от Сандерленда (АПЛ)
  • 1:0 – победа над Болоньей (Лига Европы)

Астон Вилла Болонья Лига Европы статистика Унаи Эмери Джон Макгинн
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
