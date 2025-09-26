Когда сыграют Динамо, Шахтер. Названы даты и время матчей 9-го тура УПЛ

Дирекция Украинской Премьер-лиги утвердила даты и время начала матчей 9-го тура УПЛ.

Поединки 9-го тура УПЛ пройдут с 17 по 20 октября.

Заря и Динамо сыграют 18 октября в 15:30, а Полесье и Шахтер встретятся в тот же день в 18:00.

УПЛ. 9-й тур

17 октября (пятница)

15:30. Полтава – Оболонь Киев

18 октября (суббота)

13:00. Рух Львов – Кривбасс Кривой Рог

15:30. Заря Луганск – Динамо Киев

18:00. Полесье Житомир – Шахтер Донецк

19 октября (воскресенье)

13:00. ЛНЗ Черкассы – Колос Ковалевка

15:30. Верес Ровно – Александрия

18:00. Карпаты Львов – Эпицентр

20 октября (понедельник)