Украина. Премьер лига26 сентября 2025, 22:37 | Обновлено 26 сентября 2025, 22:45
Когда сыграют Динамо, Шахтер. Названы даты и время матчей 9-го тура УПЛ
9-й тур Украинской Премьер-лиги пройдет с 17 по 20 октября
Дирекция Украинской Премьер-лиги утвердила даты и время начала матчей 9-го тура УПЛ.
Поединки 9-го тура УПЛ пройдут с 17 по 20 октября.
Заря и Динамо сыграют 18 октября в 15:30, а Полесье и Шахтер встретятся в тот же день в 18:00.
УПЛ. 9-й тур
17 октября (пятница)
- 15:30. Полтава – Оболонь Киев
18 октября (суббота)
- 13:00. Рух Львов – Кривбасс Кривой Рог
- 15:30. Заря Луганск – Динамо Киев
- 18:00. Полесье Житомир – Шахтер Донецк
19 октября (воскресенье)
- 13:00. ЛНЗ Черкассы – Колос Ковалевка
- 15:30. Верес Ровно – Александрия
- 18:00. Карпаты Львов – Эпицентр
20 октября (понедельник)
- 18:00. Кудровка – Металлист 1925 Харьков
