  4. Когда сыграют Динамо, Шахтер. Названы даты и время матчей 9-го тура УПЛ
Украина. Премьер лига
26 сентября 2025, 22:37 | Обновлено 26 сентября 2025, 22:45
332
0

9-й тур Украинской Премьер-лиги пройдет с 17 по 20 октября

УПЛ

Дирекция Украинской Премьер-лиги утвердила даты и время начала матчей 9-го тура УПЛ.

Поединки 9-го тура УПЛ пройдут с 17 по 20 октября.

Заря и Динамо сыграют 18 октября в 15:30, а Полесье и Шахтер встретятся в тот же день в 18:00.

УПЛ. 9-й тур

17 октября (пятница)

  • 15:30. Полтава – Оболонь Киев

18 октября (суббота)

  • 13:00. Рух Львов – Кривбасс Кривой Рог
  • 15:30. Заря Луганск – Динамо Киев
  • 18:00. Полесье Житомир – Шахтер Донецк

19 октября (воскресенье)

  • 13:00. ЛНЗ Черкассы – Колос Ковалевка
  • 15:30. Верес Ровно – Александрия
  • 18:00. Карпаты Львов – Эпицентр

20 октября (понедельник)

  • 18:00. Кудровка – Металлист 1925 Харьков
Николай Степанов Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
