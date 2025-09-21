Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Утверждены даты и время проведения матчей 8-го тура УПЛ
Украина. Премьер лига
21 сентября 2025, 03:59 | Обновлено 21 сентября 2025, 04:11
34
0

8-й тур УПЛ пройдет с 3 по 5 октября

ФК Динамо

Дирекция Украинской Премьер-лиги утвердила даты и время начала матчей 8-го тура УПЛ.

Поединки 8-го тура УПЛ пройдут с 3 по 5 октября.

УПЛ. 8-й тур

3 октября (пятница)

  • 15:30. Колос – Рух
  • 18:00. Эпицентр – Заря

4 октября (суббота)

  • 13:00. Александрия – Карпаты
  • 15:30. Оболонь – Верес
  • 18:00. Полесье – Полтава

5 октября (воскресенье)

  • 13:00. Кривбасс – Кудровка
  • 15:30. Динамо – Металлист 1925
  • 18:00. Шахтер – ЛНЗ
По теме:
Эпицентр – Кривбасс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
СК Полтава – Металлист 1925. Текстовая трансляция матча
Шахтер рассказал, как купить билеты на матч Лиги конференций с Абердином
Николай Степанов
