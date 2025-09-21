Украина. Премьер лига21 сентября 2025, 03:59 | Обновлено 21 сентября 2025, 04:11
Утверждены даты и время проведения матчей 8-го тура УПЛ
8-й тур УПЛ пройдет с 3 по 5 октября
Дирекция Украинской Премьер-лиги утвердила даты и время начала матчей 8-го тура УПЛ.
Поединки 8-го тура УПЛ пройдут с 3 по 5 октября.
УПЛ. 8-й тур
3 октября (пятница)
- 15:30. Колос – Рух
- 18:00. Эпицентр – Заря
4 октября (суббота)
- 13:00. Александрия – Карпаты
- 15:30. Оболонь – Верес
- 18:00. Полесье – Полтава
5 октября (воскресенье)
- 13:00. Кривбасс – Кудровка
- 15:30. Динамо – Металлист 1925
- 18:00. Шахтер – ЛНЗ
