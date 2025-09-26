Рубен АМОРИМ: «У меня есть идея, но как она сработает – не знаю»

Главный тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморим поделился ожиданиями от матча шестого тура АПЛ против Брентфорда, который состоится 27 сентября на выезде.

«Не хочу говорить, что нам нужно обязательно играть хорошо – в этом году у нас уже получалось. Болельщики не знают, как сложится игра, и это нормально. Честно говоря, у меня есть идея, но как она сработает на поле – я не знаю, хотя я главный тренер», – сказал Аморим.

Лучший способ справиться с этим – полагать, что каждая игра последняя. Сейчас не нужно думать о матчах после. Следующий поединок – самый важный, и так будет еще долго».

Аморим возглавил «красных дьяволов» в ноябре 2024 года. С тех пор португалец должен был оживить команду, но пока его результаты желают быть лучше.

«Манчестер Юнайтед» сыграет с «Брентфордом» 26 сентября в 14:30 по киевскому времени.