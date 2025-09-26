Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
26 сентября 2025, 20:09 |
Рубен АМОРИМ: «У меня есть идея, но как она сработает – не знаю»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» прокомментировал предстоящую игру с «Брентфордом»

Рубен АМОРИМ: «У меня есть идея, но как она сработает – не знаю»
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморим поделился ожиданиями от матча шестого тура АПЛ против Брентфорда, который состоится 27 сентября на выезде.

«Не хочу говорить, что нам нужно обязательно играть хорошо – в этом году у нас уже получалось. Болельщики не знают, как сложится игра, и это нормально. Честно говоря, у меня есть идея, но как она сработает на поле – я не знаю, хотя я главный тренер», – сказал Аморим.

Лучший способ справиться с этим – полагать, что каждая игра последняя. Сейчас не нужно думать о матчах после. Следующий поединок – самый важный, и так будет еще долго».

Аморим возглавил «красных дьяволов» в ноябре 2024 года. С тех пор португалец должен был оживить команду, но пока его результаты желают быть лучше.

«Манчестер Юнайтед» сыграет с «Брентфордом» 26 сентября в 14:30 по киевскому времени.

Рубен Аморим Манчестер Юнайтед чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Брентфорд Брентфорд - Манчестер Юнайтед
Александр Сильченко Источник: BBC
