Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стало известно, кто будет транслировать чемпионат мира U-20 в Украине
Молодежные турниры
26 сентября 2025, 18:49 |
492
0

Стало известно, кто будет транслировать чемпионат мира U-20 в Украине

Подопечные Дмитрия Михайленко сыграют против Южной Кореи, Панамы и Парагвая

26 сентября 2025, 18:49 |
492
0
Стало известно, кто будет транслировать чемпионат мира U-20 в Украине
УАФ. Сборная Украины по футболу U-20

С 27 сентября по 19 октября в пяти городах Чили состоится чемпионат мира по футболу U-20, участие в котором примут 24 сборные из шести конфедераций.

Соперниками сборной Украины U-20 станут Южная Корея (27 сентября), Панама (30 сентября) и Парагвай (3 октября). В плей-офф выйдут по две лучших команды из каждого квартета, а также 4 из 6 стран, которые займут третьи места.

Транслятором турнира в Чили станет «Суспильне Спорт» – зрители смогут увидеть матчи на телеканале и сайте «Суспильне Спорт», а также местных каналах. Начиная с полуфиналов, платформы транслятора покажут все поединки чемпионата мира.

Во время подготовки к важному турниру подопечные Дмитрия Михайленко провели товарищеский матч против сборной Австралии. В ходе напряженной борьбы «сини-желтые» потерпели поражение со счетом 2:3.

По теме:
Сборная Украины 5-й раз сыграет на ЧМ U-20. Какими были результаты
Южная Корея U-20 – Украина U-20. Текстовая трансляция матча
ВИДЕО. Слова Михайленко и игроков сборной U-20 перед ЧМ в Чили
чемпионат мира по футболу U-20 сборная Украины по футболу U-20 Дмитрий Михайленко Суспільне телетрансляции
Николай Титюк Источник: Суспильне Спорт
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Юрий ВИРТ: «Не скрываю – расстроен жеребьевкой Кубка Украины»
Футбол | 26 сентября 2025, 18:49 1
Юрий ВИРТ: «Не скрываю – расстроен жеребьевкой Кубка Украины»
Юрий ВИРТ: «Не скрываю – расстроен жеребьевкой Кубка Украины»

Ниве выпало играть против Буковины

Динамо и Шахтер сыграют между собой. Жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины
Футбол | 26 сентября 2025, 13:18 188
Динамо и Шахтер сыграют между собой. Жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины
Динамо и Шахтер сыграют между собой. Жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины

Жеребьевку провел Сергей Ребров, главный тренер сборной Украины

«Мой футбол начался с надувной лодки». Безус – о своем карьерном пути
Футбол | 26.09.2025, 15:00
«Мой футбол начался с надувной лодки». Безус – о своем карьерном пути
«Мой футбол начался с надувной лодки». Безус – о своем карьерном пути
Александр КАРАВАЕВ: «У этого игрока Динамо просто рот не закрывается»
Футбол | 26.09.2025, 05:21
Александр КАРАВАЕВ: «У этого игрока Динамо просто рот не закрывается»
Александр КАРАВАЕВ: «У этого игрока Динамо просто рот не закрывается»
Под тайной и мраком. Где 2,5 млрд от продажи Челси, обещанных Украине
Футбол | 26.09.2025, 07:26
Под тайной и мраком. Где 2,5 млрд от продажи Челси, обещанных Украине
Под тайной и мраком. Где 2,5 млрд от продажи Челси, обещанных Украине
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ГАСПЕРИНИ: Довбик? Не стоит показывать пальцем на центрального нападающего
ГАСПЕРИНИ: Довбик? Не стоит показывать пальцем на центрального нападающего
25.09.2025, 06:23 2
Футбол
Известна зарплата. Трубин стал самым высокооплачиваемым игроком Бенфики
Известна зарплата. Трубин стал самым высокооплачиваемым игроком Бенфики
24.09.2025, 19:45 10
Футбол
Ударное начало тайма. Рома с Довбиком одолела Ниццу
Ударное начало тайма. Рома с Довбиком одолела Ниццу
24.09.2025, 23:56 13
Футбол
Ротань объяснил фиаско Полесья в матче с Рухом в Кубке Украины
Ротань объяснил фиаско Полесья в матче с Рухом в Кубке Украины
25.09.2025, 07:49 1
Футбол
Боссы Динамо приняли резонансное решение по Бленуце. Оно понравится фанам
Боссы Динамо приняли резонансное решение по Бленуце. Оно понравится фанам
24.09.2025, 21:30 34
Футбол
Звезда Реала сказал Лунину, чтобы тот ушел из мадридского клуба
Звезда Реала сказал Лунину, чтобы тот ушел из мадридского клуба
25.09.2025, 08:19 14
Футбол
Мудрик сдал еще два допинг-теста после октября 2024 года. Есть результат
Мудрик сдал еще два допинг-теста после октября 2024 года. Есть результат
25.09.2025, 07:38 14
Футбол
Кинг-Конг бокса вызвал Усика на бой. Он готов к этому
Кинг-Конг бокса вызвал Усика на бой. Он готов к этому
26.09.2025, 08:01 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем