Стало известно, кто будет транслировать чемпионат мира U-20 в Украине

С 27 сентября по 19 октября в пяти городах Чили состоится чемпионат мира по футболу U-20, участие в котором примут 24 сборные из шести конфедераций.

Соперниками сборной Украины U-20 станут Южная Корея (27 сентября), Панама (30 сентября) и Парагвай (3 октября). В плей-офф выйдут по две лучших команды из каждого квартета, а также 4 из 6 стран, которые займут третьи места.

Транслятором турнира в Чили станет «Суспильне Спорт» – зрители смогут увидеть матчи на телеканале и сайте «Суспильне Спорт», а также местных каналах. Начиная с полуфиналов, платформы транслятора покажут все поединки чемпионата мира.

Во время подготовки к важному турниру подопечные Дмитрия Михайленко провели товарищеский матч против сборной Австралии. В ходе напряженной борьбы «сини-желтые» потерпели поражение со счетом 2:3.