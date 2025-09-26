Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Гвардиола назвал имя величайшего защитника по его мнению
Англия
26 сентября 2025, 16:38 |
Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола считает Кайла Уокера величайшим правым защитником в мире, который до прошлого сезона защищал цвета горожан, но теперь играет за «Бернли». Именно против этого клуба "Манчестер Сити" будет играть в следующем туре АПЛ.

«Если смотреть с точки зрения стабильности и отсутствия травматизма, то он величайший правый защитник в мире. Это и каждый матч, и значимость в раздевалке.

За восемь лет у него шесть побед у АПЛ, Лига чемпионов и вообще 18 титулов. Он всегда был рядом, когда были хорошие и плохие моменты. Прошлый сезон учитывать не нужно. Он был трудным для всех. Я не буду давать оценку, а скажу, что Кайл невероятный».

Также Гвардиола сообщил, что он всегда был спокоен, ведь знал, что Уокер у него в защите.

27 сентября в матче 6-го тура «Манчестер Сити» будет принимать «Бернли». У Уокера есть возможность сыграть против своего бывшего клуба.

Кайл Уокер Пеп Гвардиола Манчестер Сити Бернли чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Александр Сильченко Источник: X (Twitter)
