ФОТО. Жена вратаря Реала блеснула образом на церемонии Forbes
Мишель Герцег вручила награду на церемонии и показала эффектный образ в Instagram
Мишель Герцег снова произвела фурор.
Роскошная израильская модель и жена вратаря «Реала» и сборной Бельгии Тибо Куртуа появилась на церемонии Forbes в смелом кожаном мини с вырезами и на каблуках.
Красавица не только вручила одну из наград, но и поделилась в Instagram эффектными кадрами своего образа. Дополняли лук стильный макияж и украшения.
Напомним, в 2023 году пара сыграла свадьбу в Каннах, а весной прошлого года у них родилась дочь Элли.
ескорт у всій красі
Чому ескорт? Гарна дівчина, насолоджується моментом і успіхом свого чоловіка, хз, чому зразу її ху*сосити за це... Ти ж незнаєш, а може велика частина успіху її чувака завдякі їй? Більше того майже кожна дівчина хотіла би бути на її місці.
