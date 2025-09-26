ФОТО. Жена вратаря Реала блеснула образом на церемонии Forbes

Мишель Герцег снова произвела фурор.

Роскошная израильская модель и жена вратаря «Реала» и сборной Бельгии Тибо Куртуа появилась на церемонии Forbes в смелом кожаном мини с вырезами и на каблуках.

Красавица не только вручила одну из наград, но и поделилась в Instagram эффектными кадрами своего образа. Дополняли лук стильный макияж и украшения.

Напомним, в 2023 году пара сыграла свадьбу в Каннах, а весной прошлого года у них родилась дочь Элли.