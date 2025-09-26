Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Жена вратаря Реала блеснула образом на церемонии Forbes
Другие новости
26 сентября 2025, 15:59 | Обновлено 26 сентября 2025, 16:52
1089
2

ФОТО. Жена вратаря Реала блеснула образом на церемонии Forbes

Мишель Герцег вручила награду на церемонии и показала эффектный образ в Instagram

26 сентября 2025, 15:59 | Обновлено 26 сентября 2025, 16:52
1089
2 Comments
ФОТО. Жена вратаря Реала блеснула образом на церемонии Forbes
Instagram. Мишель Герцег

Мишель Герцег снова произвела фурор.

Роскошная израильская модель и жена вратаря «Реала» и сборной Бельгии Тибо Куртуа появилась на церемонии Forbes в смелом кожаном мини с вырезами и на каблуках.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Красавица не только вручила одну из наград, но и поделилась в Instagram эффектными кадрами своего образа. Дополняли лук стильный макияж и украшения.

Напомним, в 2023 году пара сыграла свадьбу в Каннах, а весной прошлого года у них родилась дочь Элли.

По теме:
ФОТО. Футболист сборной Украины показал страстную фотосессию с женой
Жирона думает над увольнением Мичела, украинцы могут остаться без тренера
Хаби АЛОНСО: «У него много положительных качеств»
Мишель Герцег lifestyle фото Тибо Куртуа девушки Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Максим Лапченко Источник: Instagram
Оцените материал
(16)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Легендарный экс-форвард разнес Довбика: «На него невозможно смотреть»
Футбол | 26 сентября 2025, 14:56 7
Легендарный экс-форвард разнес Довбика: «На него невозможно смотреть»
Легендарный экс-форвард разнес Довбика: «На него невозможно смотреть»

Франческо Грациани раскритиковал украинца

Александр КАРАВАЕВ: «У этого игрока Динамо просто рот не закрывается»
Футбол | 26 сентября 2025, 05:21 3
Александр КАРАВАЕВ: «У этого игрока Динамо просто рот не закрывается»
Александр КАРАВАЕВ: «У этого игрока Динамо просто рот не закрывается»

Ветеран – о поведении Дубинчака

Динамо и Шахтер сыграют между собой. Жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины
Футбол | 26.09.2025, 13:18
Динамо и Шахтер сыграют между собой. Жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины
Динамо и Шахтер сыграют между собой. Жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Кривбассу засчитано техническое поражение в Кубке Украины
Футбол | 25.09.2025, 19:37
ОФИЦИАЛЬНО. Кривбассу засчитано техническое поражение в Кубке Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Кривбассу засчитано техническое поражение в Кубке Украины
Удачный жребий. Динамо и Шахтер сыграют два матча за пару дней
Футбол | 26.09.2025, 16:34
Удачный жребий. Динамо и Шахтер сыграют два матча за пару дней
Удачный жребий. Динамо и Шахтер сыграют два матча за пару дней
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Перець
ескорт у всій красі
Ответить
+3
Dima88
Чому ескорт? Гарна дівчина, насолоджується моментом і успіхом свого чоловіка, хз, чому зразу її ху*сосити за це... Ти ж незнаєш, а може велика частина успіху її чувака завдякі їй? Більше того майже кожна дівчина хотіла би бути на її місці.
Ответить
0
Популярные новости
Александр КУЧЕР: «Ему нужно закрыть дверь в сборную Украины и все»
Александр КУЧЕР: «Ему нужно закрыть дверь в сборную Украины и все»
26.09.2025, 07:04 5
Футбол
Известна зарплата. Трубин стал самым высокооплачиваемым игроком Бенфики
Известна зарплата. Трубин стал самым высокооплачиваемым игроком Бенфики
24.09.2025, 19:45 10
Футбол
Александр КРАСЮК: «Очень плохие предчувствия перед этим боем Усика»
Александр КРАСЮК: «Очень плохие предчувствия перед этим боем Усика»
25.09.2025, 18:19 2
Бокс
Ударное начало тайма. Рома с Довбиком одолела Ниццу
Ударное начало тайма. Рома с Довбиком одолела Ниццу
24.09.2025, 23:56 13
Футбол
Тренер сборной Украины о бойкоте матча: «Мы не имели права с ними играть»
Тренер сборной Украины о бойкоте матча: «Мы не имели права с ними играть»
25.09.2025, 17:24 4
Футбол
Боссы Динамо приняли резонансное решение по Бленуце. Оно понравится фанам
Боссы Динамо приняли резонансное решение по Бленуце. Оно понравится фанам
24.09.2025, 21:30 34
Футбол
Срна расхвалил звезду Динамо: «Это – легенда. Он понимает футбол»
Срна расхвалил звезду Динамо: «Это – легенда. Он понимает футбол»
25.09.2025, 13:56 5
Футбол
ДОВБИК: «Свитолина, посмотри, какая замена тебе растет»
ДОВБИК: «Свитолина, посмотри, какая замена тебе растет»
24.09.2025, 20:05 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем