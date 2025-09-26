Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
26 сентября 2025, 15:21 | Обновлено 26 сентября 2025, 15:44
Тренер Челси подтвердил травму главной звезды команды

Энцо Мареска не сможет рассчитывать в ближайшее время на Коула Палмера

Тренер Челси подтвердил травму главной звезды команды
Getty Images/Global Images Ukraine. Энцо Мареска и Коул Палмер

Главный тренер лондонского «Челси» Энцо Мареска перед домашним матчем с «Брайтоном» в шестом туре АПЛ прокомментировал ситуацию с лидером команды Коулом Палмером.

Итальянский специалист подтвердил травму Палмера, полученную англичанином в последней игре против «Манчестер Юнайтед» (1:2).

Коулу придется пропустить более двух-трех недель из-за проблем с паховой областью. То есть Палмер не поможет своему клубу в матчах против «Бенфики» в Лиге чемпионов и «Ливерпуля» в АПЛ.

«Мы решили немного защитить Коула, чтобы его травма не усугубилась. Поэтому мы решили дать ему отдых на ближайшие два-три недели, вероятно, до завершения международной паузы, чтобы увидеть, сможет ли он полностью восстановиться и быть готовым на 100%.

Это вопрос контроля боли в паху. С учетом количества сыгранных матчей такое может произойти, поэтому мы стараемся действовать осторожно, давая ему отдых. Надеемся, что после международной паузы он будет полностью готов», – сказал Мареска.

Поединок между «Челси» и «Брайтоном» пройдет 27 сентября, начало в 17:00.

Андрей Витренко
