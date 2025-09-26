Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Итальянский журналист: «Не могу поверить. Довбик стал никчемным игроком»
Италия
26 сентября 2025, 14:25 | Обновлено 26 сентября 2025, 14:56
Итальянский журналист: «Не могу поверить. Довбик стал никчемным игроком»

Иван Дзадзарони – о выступлении украинского нападающего

Итальянский журналист: «Не могу поверить. Довбик стал никчемным игроком»
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Журналист Corriere dello Sport Иван Дзадзарони оценил игру украинского форварда «Ромы» Артема Довбика в матче первого тура Лиги Европы с «Ниццей» (2:1).

«Если бы у Гасперини были нападающие, способные сделать «Рому» сильнее, все было бы не так плохо. Конечно, это только начало сезона, пять матчей – это ничто. И, очевидно, Фергюсону нужно прибавлять, а Довбику – найти свою игру.

Но сигналы с поля неутешительные. В частности, украинец, похоже, истощен криптонитом: он не может удержать мяч, не выигрывает единоборства, у него реакция ленивца, и он отдает один точный пас из пяти.

Мы часто удивляемся, куда пропал нападающий, который был таким разрушительным в «Жироне» и который так или иначе забил семнадцать голов в прошлом сезоне. Но я уверен, что Артем найдет свое место. Просто не могу поверить, что он стал таким никчемным игроком», – написал Дзадзарони в своей статье.

Ранее в Италии появились неутешительные новости относительно Довбика.

По теме:
«Мой футбол начался с надувной лодки». Безус – о своем карьерном пути
Легендарный экс-форвард разнес Довбика: «На него невозможно смотреть»
Португальский эксперт – о Судакове: «Есть только один такой игрок»
Рома Рим Ницца Лига Европы Артем Довбик Эван Фергюсон Ницца - Рома инсайд
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
andrian
Довбик реально поплив
Ответить
+2
Lulinnha
Та сдали многие. Довбык, Цыганков, Мыколенко, Бражко, Шапаренко, Матвиенко. 
Яремчук как футболист вообще умер.... Реально R.I.P 
Ответить
+2
Показать Скрыть 1 ответ
andre_lui
А коментар взагалі читали? Хтось став нікчемним журналістом на цьому ресурсі. Зміст же повністю змінено. Італійський журналіст висловлює впевненість, що Довбик знайде свою гру і про нікчемність говорить як про щось неможливе, у що не можна вірити і чого ніколи не буде. Це позитивний коментар. А тут його подають з протилежним сенсом
Ответить
+1
Dimaryz81
Никчемный - это конечно обидно и перебор. Но он очень сдал. От него пользы сборной не больше, чем если вызвать туда игроков из молодежки или среднестатистического нападающего УПЛ. Нет резкости и желания и борьбы. Так -все стало на автомате.
Ответить
+1
Brian
Я думаю Довбик після того як став кращим нападником Жирони просто перестав розвиватися і вирішив що його будуть хвалити за минулі заслуги. В Європі це так не працює, там треба у кожній грі, на кожному тренуванні доказувати що ти кращий за інших.
Ответить
0
Перець
завтра гол заб є і буде знову суперфутболістом
Ответить
0
