Итальянский журналист: «Не могу поверить. Довбик стал никчемным игроком»

Журналист Corriere dello Sport Иван Дзадзарони оценил игру украинского форварда «Ромы» Артема Довбика в матче первого тура Лиги Европы с «Ниццей» (2:1).

«Если бы у Гасперини были нападающие, способные сделать «Рому» сильнее, все было бы не так плохо. Конечно, это только начало сезона, пять матчей – это ничто. И, очевидно, Фергюсону нужно прибавлять, а Довбику – найти свою игру.

Но сигналы с поля неутешительные. В частности, украинец, похоже, истощен криптонитом: он не может удержать мяч, не выигрывает единоборства, у него реакция ленивца, и он отдает один точный пас из пяти.

Мы часто удивляемся, куда пропал нападающий, который был таким разрушительным в «Жироне» и который так или иначе забил семнадцать голов в прошлом сезоне. Но я уверен, что Артем найдет свое место. Просто не могу поверить, что он стал таким никчемным игроком», – написал Дзадзарони в своей статье.

