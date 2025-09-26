Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. После тяжелой травмы. Вингер Буковины вернулся к занятиям в общей группе
Украина. Первая лига
26 сентября 2025, 14:09 |
Даниил Голуб вернулся в строй после длительной паузы

ФК Буковина. Даниил Голуб

Вингер «Буковины» Даниил Голуб восстановился после тяжелой травмы. 22-летний футболист приступил к тренировкам в общей группе.

Голуб получил травму правого коленного сустава в контрольном поединке против «Ужгорода». Матч прошел 8 марта во время учебно-тренировочных сборов «Буковины».

«Словами трудно передать, насколько я рад наконец-то вернуться к тренировкам в общей группе, быстро втягиваюсь в рабочий процесс. Уже могу делать все упражнения полноценно, но с постепенной нагрузкой. Надеюсь, что уже скоро смогу вернуться на поле и сыграть в официальном матче, очень жду этого момента», – сказал Даниил Голуб.

Следующий матч в чемпионате «Буковина» проведет во Львове 29 сентября. Соперником станет «Феникс-Мариуполь».

чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Буковина Черновцы Даниил Голуб травма травма колена
Сергей Турчак Источник: ФК Буковина
