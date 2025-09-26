Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Дембеле признался, что сделал с Золотым мячом сразу после церемонии
Франция
26 сентября 2025, 12:56 |
Усман спал с индивидуальной наградой

26 сентября 2025, 12:56 |
Getty Images/Global Images Ukraine. Усман Дембеле

Французский вингер ПСЖ Усман Дембеле признался, что спал с Золотым мячом после церемонии награждения. Француз был очень растроган

«Я спал с Золотым мячом еще со вчерашнего дня. Это неистовая радость, признание проделанной работы. Как только они назвали мое имя, это была невероятная радость.

Я не хотел плакать, но напряжение росло, росло. Рядом была моя мать, которая воспитала меня сама и была со мной с самого дебюта. Моя мать – исключительная женщина», – сказал Дембеле.

22 сентября в парижском театре Шатле состоялась церемония вручения Золотого мяча 2025. France Football объявил обладателя самой престижной индивидуальной награды – лучшим футболистом мира был признан вингер французского ПСЖ Усман Дембеле.

По теме:
Сомнений нет – все справедливо. Бывший игрок Зари – о Золотом мяче 2025
Легенда Ливерпуля: «Дембеле заслужил ЗМ, но я хотел, чтобы выиграл Салах»
Забарный получил отличные новости в ПСЖ. Его ждет Барселона
Золотой мяч Усман Дембеле ПСЖ
Олег Вахоцкий Источник: L'Equipe
