Дембеле признался, что сделал с Золотым мячом сразу после церемонии
Усман спал с индивидуальной наградой
Французский вингер ПСЖ Усман Дембеле признался, что спал с Золотым мячом после церемонии награждения. Француз был очень растроган
«Я спал с Золотым мячом еще со вчерашнего дня. Это неистовая радость, признание проделанной работы. Как только они назвали мое имя, это была невероятная радость.
Я не хотел плакать, но напряжение росло, росло. Рядом была моя мать, которая воспитала меня сама и была со мной с самого дебюта. Моя мать – исключительная женщина», – сказал Дембеле.
22 сентября в парижском театре Шатле состоялась церемония вручения Золотого мяча 2025. France Football объявил обладателя самой престижной индивидуальной награды – лучшим футболистом мира был признан вингер французского ПСЖ Усман Дембеле.
