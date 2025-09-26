Нагорняк дал совет Мудрику. Он тоже получал бан за допинг
Сергей заявил, что на него не оказывали такого давления, как на Михаила
Бывший полузащитник сборной Украины Сергей Нагорняк, возглавляющий сейчас Эпицентр, поделился воспоминаниями о допинг-скандале вокруг своей фигуры.
– На фоне последних новостей о допинговом сериале с Мудриком, насколько история Михаила подобна вашей?
– Год мне пришлось пропустить. Но и после этого поиграл на хорошем уровне, уехал в Китай. В таких ситуациях ты понимаешь кто есть кто. Внешнее давление в моей ситуации не было таким, как на Мишу.
Но я стал толстокожим до этого всего. Никто до сих пор не знает, каково официальное решение. Отрицательный опыт он тоже делает тебя сильнее, – сказал Нагорняк.
29 октября 1997 после матча плей-офф за право выступать на ЧМ-1998 Хорватия - Украина (2:0) стало известно, что в организме полузащитника национальной команды Сергея Нагорняка был обнаружен бромантан.
ФФУ тогда оперативно отреагировала, заявив, что представители сборной, тренеры, врачи к этому не причастны. Не ожидая решения ФИФА, ФФУ дисквалифицировала тогда выступавшего за Днепр Нагорняка на два года.
