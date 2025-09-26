Нагорняк дал совет Мудрику. Он тоже получал бан за допинг

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
26 сентября 2025, 14:12 | Обновлено 26 сентября 2025, 14:13
Сергей заявил, что на него не оказывали такого давления, как на Михаила

Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Бывший полузащитник сборной Украины Сергей Нагорняк, возглавляющий сейчас Эпицентр, поделился воспоминаниями о допинг-скандале вокруг своей фигуры.

– На фоне последних новостей о допинговом сериале с Мудриком, насколько история Михаила подобна вашей?

– Год мне пришлось пропустить. Но и после этого поиграл на хорошем уровне, уехал в Китай. В таких ситуациях ты понимаешь кто есть кто. Внешнее давление в моей ситуации не было таким, как на Мишу.

Но я стал толстокожим до этого всего. Никто до сих пор не знает, каково официальное решение. Отрицательный опыт он тоже делает тебя сильнее, – сказал Нагорняк.

29 октября 1997 после матча плей-офф за право выступать на ЧМ-1998 Хорватия - Украина (2:0) стало известно, что в организме полузащитника национальной команды Сергея Нагорняка был обнаружен бромантан.

ФФУ тогда оперативно отреагировала, заявив, что представители сборной, тренеры, врачи к этому не причастны. Не ожидая решения ФИФА, ФФУ дисквалифицировала тогда выступавшего за Днепр Нагорняка на два года.

Михаил Мудрик допинг Сергей Нагорняк
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
