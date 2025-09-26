ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ отпустил топового легионера

Криворожский «Кривбасс» официально объявил об уходе хорватского полузащитника Хрвое Илича.

Пока неизвестно, в каком клубе 28-летний футболист продолжит свою карьеру.

По информации портала Transfermarkt, контракт игрока с «Кривбассом» был рассчитан до лета 2026 года, поэтому соглашение было расторгнуто.

Хорватский полузащитник выступал в Кривом Роге с июля 2023 года. Сыграл 45 матчей, 44 из которых в УПЛ и 1 в Кубке Украины, и забил 6 голов.

В составе «Кривбасса» Илич стал бронзовым призером УПЛ в сезоне 2023/2024.

Ранее сообщалось, что Хрвое Илич отказался возвращаться в Кривой Рог.