Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ отпустил топового легионера
Украина. Премьер лига
26 сентября 2025, 11:42 |
1477
2

ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ отпустил топового легионера

Хрвое Илич покинул «Кривбасс»

26 сентября 2025, 11:42 |
1477
2 Comments
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ отпустил топового легионера
ФК Кривбасс. Хрвое Илич

Криворожский «Кривбасс» официально объявил об уходе хорватского полузащитника Хрвое Илича.

Пока неизвестно, в каком клубе 28-летний футболист продолжит свою карьеру.

По информации портала Transfermarkt, контракт игрока с «Кривбассом» был рассчитан до лета 2026 года, поэтому соглашение было расторгнуто.

Хорватский полузащитник выступал в Кривом Роге с июля 2023 года. Сыграл 45 матчей, 44 из которых в УПЛ и 1 в Кубке Украины, и забил 6 голов.

В составе «Кривбасса» Илич стал бронзовым призером УПЛ в сезоне 2023/2024.

Ранее сообщалось, что Хрвое Илич отказался возвращаться в Кривой Рог.

По теме:
100-миллионный трансфер. Арсенал нацелился на топ-вингера
Клуб АПЛ нацелился на звезду сборной Украины. Готовится предложение
МЮ хочет подписать топ-форварда, забившего 13 голов в 7 матчах сезона
Хрвое Илич Кривбасс Кривой Рог трансферы трансферы УПЛ свободный агент
Дмитрий Вус Источник: ФК Кривбасс
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Результаты игрового дня. Как выглядит таблица Лиги Европы после 1-го тура
Футбол | 26 сентября 2025, 06:23 6
Результаты игрового дня. Как выглядит таблица Лиги Европы после 1-го тура
Результаты игрового дня. Как выглядит таблица Лиги Европы после 1-го тура

Вечером 25 сентября состоялись 9 матчей второго по силе еврокубка

Срна расхвалил звезду Динамо: «Это – легенда. Он понимает футбол»
Футбол | 25 сентября 2025, 13:56 4
Срна расхвалил звезду Динамо: «Это – легенда. Он понимает футбол»
Срна расхвалил звезду Динамо: «Это – легенда. Он понимает футбол»

Дарио оценил перспективы Ярмоленко в должности спортивного директора Динамо

The Times: УЕФА забанит Израиль от европейского футбола на следующей неделе
Футбол | 25.09.2025, 15:14
The Times: УЕФА забанит Израиль от европейского футбола на следующей неделе
The Times: УЕФА забанит Израиль от европейского футбола на следующей неделе
Куртуа в гневе покинул поле после последнего матча Реала. В чем причина?
Футбол | 26.09.2025, 08:58
Куртуа в гневе покинул поле после последнего матча Реала. В чем причина?
Куртуа в гневе покинул поле после последнего матча Реала. В чем причина?
Конфликт с тренером. Безус рассказал, почему ушел из Динамо
Футбол | 26.09.2025, 11:34
Конфликт с тренером. Безус рассказал, почему ушел из Динамо
Конфликт с тренером. Безус рассказал, почему ушел из Динамо
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Сергій П
Топовий легіонер🙂 нагадує статті про шахту, де всі гравці "зірка шахтаря" 
Ответить
+1
Mark4854590
Легіонерів зараз важко втримати. Тим більше європейців
Ответить
0
Популярные новости
Александр КРАСЮК: «Очень плохие предчувствия перед этим боем Усика»
Александр КРАСЮК: «Очень плохие предчувствия перед этим боем Усика»
25.09.2025, 18:19 2
Бокс
Ударное начало тайма. Рома с Довбиком одолела Ниццу
Ударное начало тайма. Рома с Довбиком одолела Ниццу
24.09.2025, 23:56 12
Футбол
ДОВБИК: «Свитолина, посмотри, какая замена тебе растет»
ДОВБИК: «Свитолина, посмотри, какая замена тебе растет»
24.09.2025, 20:05 1
Футбол
«Посмотрим, есть ли у тебя яйца». Усик выбрал своего будущего соперника
«Посмотрим, есть ли у тебя яйца». Усик выбрал своего будущего соперника
25.09.2025, 07:08 7
Бокс
Игорь БЕЛАНОВ: «Хочу оставить после себя не только Золотой мяч»
Игорь БЕЛАНОВ: «Хочу оставить после себя не только Золотой мяч»
25.09.2025, 13:55 18
Футбол
Блохин обиделся на Суркиса: «Сейчас, наверняка, не платят две копейки»
Блохин обиделся на Суркиса: «Сейчас, наверняка, не платят две копейки»
24.09.2025, 12:06 35
Футбол
Мудрик сдал еще два допинг-теста после октября 2024 года. Есть результат
Мудрик сдал еще два допинг-теста после октября 2024 года. Есть результат
25.09.2025, 07:38 14
Футбол
Звезда Реала сказал Лунину, чтобы тот ушел из мадридского клуба
Звезда Реала сказал Лунину, чтобы тот ушел из мадридского клуба
25.09.2025, 08:19 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем