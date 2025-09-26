Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
26 сентября 2025, 11:27
МЮ хочет подписать топ-форварда, забившего 13 голов в 7 матчах сезона

Гарри Кейн может покинуть «Баварию»

Английский «Манчестер Юнайтед» интересуется нападающим мюнхенской «Баварии» Гарри Кейном, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, «красные дьяволы» давно следят за 32-летним футболистом. Сам игрок хотел бы завершить карьеру в «Тоттенхэме», о интересе которого сообщалось ранее, но мог бы выбрать и другой английский клуб с интересным долгосрочным проектом.

В сезоне 2025/26 Гарри Кейн провел 7 матчей на клубном уровне, отличившись 13 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 75 миллионов евро.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ отпустил топового легионера
Клуб АПЛ нацелился на звезду сборной Украины. Готовится предложение
В Баварии готовят трансфер нападающего топ-клуба. Контракт уже согласован
трансферы Бавария Гарри Кейн трансферы Бундеслиги трансферы АПЛ Манчестер Юнайтед
Дмитрий Вус
