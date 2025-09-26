МЮ хочет подписать топ-форварда, забившего 13 голов в 7 матчах сезона

Английский «Манчестер Юнайтед» интересуется нападающим мюнхенской «Баварии» Гарри Кейном, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, «красные дьяволы» давно следят за 32-летним футболистом. Сам игрок хотел бы завершить карьеру в «Тоттенхэме», о интересе которого сообщалось ранее, но мог бы выбрать и другой английский клуб с интересным долгосрочным проектом.

В сезоне 2025/26 Гарри Кейн провел 7 матчей на клубном уровне, отличившись 13 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 75 миллионов евро.