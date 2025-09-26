В Баварии готовят трансфер нападающего топ-клуба. Контракт уже согласован
Мюнхенский гранд рассматривает Николаса Джексона как замену англичанину
Мюнхенская «Бавария» готовит предложение по контракту для сенегальского нападающего Николаса Джексона. Об этом сообщает Bild.
По информации источника, немецкий гранд согласовал с 24-летним футболистом контракт сроком на 5 лет.
Николас Джексон арендован «Баварией» у «Челси». Срок арендного соглашения истекает летом 2026 года. Сенегалец провел 3 матча в составе немецкого клуба, результативными действиями не отличился. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что Гарри Кейн выбрал себе новый клуб на следующий сезон.
Барса ищет заменцу Леве,Бавария Кейну,а по факту лучше и стабильнее их не найти.