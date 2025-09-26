В Баварии готовят трансфер нападающего топ-клуба. Контракт уже согласован

Мюнхенская «Бавария» готовит предложение по контракту для сенегальского нападающего Николаса Джексона. Об этом сообщает Bild.

По информации источника, немецкий гранд согласовал с 24-летним футболистом контракт сроком на 5 лет.

Николас Джексон арендован «Баварией» у «Челси». Срок арендного соглашения истекает летом 2026 года. Сенегалец провел 3 матча в составе немецкого клуба, результативными действиями не отличился. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.

