Англия
26 сентября 2025, 09:58
В Баварии готовят трансфер нападающего топ-клуба. Контракт уже согласован

Мюнхенский гранд рассматривает Николаса Джексона как замену англичанину

2 Comments
В Баварии готовят трансфер нападающего топ-клуба. Контракт уже согласован
Getty Images/Global Images Ukraine. Николас Джексон

Мюнхенская «Бавария» готовит предложение по контракту для сенегальского нападающего Николаса Джексона. Об этом сообщает Bild.

По информации источника, немецкий гранд согласовал с 24-летним футболистом контракт сроком на 5 лет.

Николас Джексон арендован «Баварией» у «Челси». Срок арендного соглашения истекает летом 2026 года. Сенегалец провел 3 матча в составе немецкого клуба, результативными действиями не отличился. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что Гарри Кейн выбрал себе новый клуб на следующий сезон.

По теме:
Бавария – Вердер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Владислав КАБАЕВ: «Пожелали ему удачи. Это большая потеря для Динамо»
Разочаровал тренера. Форвард сборной Украины будет выставлен на трансфер
Бавария Челси Гарри Кейн Николас Джексон трансферы трансферы АПЛ трансферы Бундеслиги аренда игрока
Даниил Кирияка Источник: Sport Bild
Mark4854590
А пару тижнів тому Баварія не збиралась викуповувати контракт. Може ще й передумають
SHN
Очередная сплетня.
Барса ищет заменцу Леве,Бавария Кейну,а по факту лучше и стабильнее их не найти.
