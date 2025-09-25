Жиру – самый возрастной автор гола в истории Лиги Европы. Есть нюанс
Француз установил рекорд соревнования среди игроков, отличившихся, выйдя на замену
Нападающий «Лилля» Оливье Жиру стал самым возрастным игроком в истории Лиги Европы, забившим гол, выйдя на замену.
25 сентября состоялась игра 1-го тура основного раунда ЛЕ между командами «Лилль» и «Бранн». Встреча завершилась победой хозяев со счетом 2:1. Жиру вышел на поле на 67-й минуте и отличился забитым мячом на 80-й.
На момент этого достижения французу было 38 лет и 360 дней.
В составе «Лилля» Жиру провел только 5 матчей и забил 3 гола. Забитый мяч против «Бранна» стал для 38-летнего форварда 16-м в Лиге Европы.
Olivier Giroud is timeless ✨— DAZN Football (@DAZNFootball) September 25, 2025
The Frenchman becomes the oldest player to score a goal as a substitute in a UEFA Cup/Europa League match 👏 pic.twitter.com/OTSIiZ9ZWH
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Дарио оценил перспективы Ярмоленко в должности спортивного директора Динамо
В УЕФА могут принять решение по Израилю уже на следующей неделе