Жиру – самый возрастной автор гола в истории Лиги Европы. Есть нюанс

Нападающий «Лилля» Оливье Жиру стал самым возрастным игроком в истории Лиги Европы, забившим гол, выйдя на замену.

25 сентября состоялась игра 1-го тура основного раунда ЛЕ между командами «Лилль» и «Бранн». Встреча завершилась победой хозяев со счетом 2:1. Жиру вышел на поле на 67-й минуте и отличился забитым мячом на 80-й.

На момент этого достижения французу было 38 лет и 360 дней.

В составе «Лилля» Жиру провел только 5 матчей и забил 3 гола. Забитый мяч против «Бранна» стал для 38-летнего форварда 16-м в Лиге Европы.