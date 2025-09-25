Жиру – самый возрастной автор гола в истории Лиги Европы. Есть нюанс

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига Европы
25 сентября 2025, 23:27 | Обновлено 25 сентября 2025, 23:44
Француз установил рекорд соревнования среди игроков, отличившихся, выйдя на замену

Getty Images/Global Images Ukraine. Оливье Жиру

Нападающий «Лилля» Оливье Жиру стал самым возрастным игроком в истории Лиги Европы, забившим гол, выйдя на замену.

25 сентября состоялась игра 1-го тура основного раунда ЛЕ между командами «Лилль» и «Бранн». Встреча завершилась победой хозяев со счетом 2:1. Жиру вышел на поле на 67-й минуте и отличился забитым мячом на 80-й.

На момент этого достижения французу было 38 лет и 360 дней.

В составе «Лилля» Жиру провел только 5 матчей и забил 3 гола. Забитый мяч против «Бранна» стал для 38-летнего форварда 16-м в Лиге Европы.

Лилль Бранн Лига Европы Оливье Жиру статистика рекорд
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
