ВИДЕО. Отработка дальних ударов. Сборная Украины U-20 скоро стартует на ЧМ

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Молодежные турниры
25 сентября 2025, 20:59 | Обновлено 25 сентября 2025, 21:06
Дмитрий Михайленко готовит команду к старту в чемпионате мира 2025 U-20

Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Украины U-20 провела очередную тренировку в чилийском городе Вальпараисо.

Дмитрий Михайленко готовит команду к старту в чемпионате мира 2025 U-20 в Чили.

Сине-желтіе на групповом этапе сыграют с Южной Кореей (27 сентября), Панамой (30 сентября) и Парагваем (3 октября).

Молодежный ЧМ-2025 U-20 будет продолжаться в Чили с 27 сентября по 19 октября. В нем 24 команды поделены на 6 групп по 4 в каждой. В 1/8 финала выйдут по две лучшие сборные, а также 4 лучших из 6 среди тех, которые займут третьи места.

видео Дмитрий Михайленко сборная Украины по футболу U-20 чемпионат мира по футболу U-20 тренировка
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
