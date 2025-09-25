Сборная Украины U-20 провела очередную тренировку в чилийском городе Вальпараисо.

Дмитрий Михайленко готовит команду к старту в чемпионате мира 2025 U-20 в Чили.

Сине-желтіе на групповом этапе сыграют с Южной Кореей (27 сентября), Панамой (30 сентября) и Парагваем (3 октября).

Молодежный ЧМ-2025 U-20 будет продолжаться в Чили с 27 сентября по 19 октября. В нем 24 команды поделены на 6 групп по 4 в каждой. В 1/8 финала выйдут по две лучшие сборные, а также 4 лучших из 6 среди тех, которые займут третьи места.

ВИДЕО. Отработка дальних ударов. Сборная Украины U-20 скоро стартует на ЧМ