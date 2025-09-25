Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. 100 млн евро. Барса нацелилась на лучшего бомбардира Лиги чемпионов
Испания
25 сентября 2025, 20:54 |
1062
0

100 млн евро. Барса нацелилась на лучшего бомбардира Лиги чемпионов

Серу Гирасси привлекает внимание испанского гранда

25 сентября 2025, 20:54 |
1062
0
100 млн евро. Барса нацелилась на лучшего бомбардира Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Серу Гирасси

Гвинейский нападающий дортмундской «Боруссии» Серу Гирасси привлекает внимание каталонской «Барселоны». Об этом сообщает Bild.

По информации источника, испанский гранд рассматривает возможность подписать 28-летнего футболиста следующим летом за сумму 100 миллионов евро. Гвинейца в команде хочет видеть тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик.

Серу Гирасси стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов в прошедшем сезоне, отличившись 13 забитыми мячами. В текущем сезоне гвинеец провел 6 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел забить 5 раз и отдал 1 голевую передачу.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» и «Барселона» ведут борьбу за трансфер одного из лучших форвардов мира.

По теме:
Овьедо – Барселона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Экитике может сенсационно покинуть Ливерпуль. На него вышел гранд АПЛ
Вице-президент Гремио ответил, поступали ли предложения по Меку от Шахтера
Серу Гирасси Барселона Боруссия Дортмунд трансферы трансферы Бундеслиги трансферы Ла Лиги Лига чемпионов
Даниил Кирияка Источник: Bild
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Дарио СРНА: «Это неправильное решение – системный фейл»
Футбол | 25 сентября 2025, 19:46 0
Дарио СРНА: «Это неправильное решение – системный фейл»
Дарио СРНА: «Это неправильное решение – системный фейл»

Функционер «горняков» откровенно рассказал о проблемах клуба

The Times: УЕФА забанит Израиль от европейского футбола на следующей неделе
Футбол | 25 сентября 2025, 15:14 44
The Times: УЕФА забанит Израиль от европейского футбола на следующей неделе
The Times: УЕФА забанит Израиль от европейского футбола на следующей неделе

Клуб Маккаби Тель-Авив может потерять место в основном раунде Лиги Европы

Звезда Реала сказал Лунину, чтобы тот ушел из мадридского клуба
Футбол | 25.09.2025, 08:19
Звезда Реала сказал Лунину, чтобы тот ушел из мадридского клуба
Звезда Реала сказал Лунину, чтобы тот ушел из мадридского клуба
Мудрик сдал еще два допинг-теста после октября 2024 года. Есть результат
Футбол | 25.09.2025, 07:38
Мудрик сдал еще два допинг-теста после октября 2024 года. Есть результат
Мудрик сдал еще два допинг-теста после октября 2024 года. Есть результат
Флик рассказал, как Ямаль воспринял неполучение Золотого мяча
Футбол | 25.09.2025, 01:48
Флик рассказал, как Ямаль воспринял неполучение Золотого мяча
Флик рассказал, как Ямаль воспринял неполучение Золотого мяча
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Ротань объяснил фиаско Полесья в матче с Рухом в Кубке Украины
Ротань объяснил фиаско Полесья в матче с Рухом в Кубке Украины
25.09.2025, 07:49 1
Футбол
ГАСПЕРИНИ: Довбик? Не стоит показывать пальцем на центрального нападающего
ГАСПЕРИНИ: Довбик? Не стоит показывать пальцем на центрального нападающего
25.09.2025, 06:23 1
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Известный украинский клуб неожиданно уволил коуча
ОФИЦИАЛЬНО. Известный украинский клуб неожиданно уволил коуча
23.09.2025, 22:03 2
Футбол
Александр Усик отреагировал на церемонию Золотого мяча 2025
Александр Усик отреагировал на церемонию Золотого мяча 2025
24.09.2025, 06:20
Футбол
Боссы Динамо приняли резонансное решение по Бленуце. Оно понравится фанам
Боссы Динамо приняли резонансное решение по Бленуце. Оно понравится фанам
24.09.2025, 21:30 34
Футбол
Источник: Шевченко нашел замену Реброву в сборной Украины
Источник: Шевченко нашел замену Реброву в сборной Украины
24.09.2025, 07:02 90
Футбол
Игорь БЕЛАНОВ: «Хочу оставить после себя не только Золотой мяч»
Игорь БЕЛАНОВ: «Хочу оставить после себя не только Золотой мяч»
25.09.2025, 13:55 18
Футбол
Ударное начало тайма. Рома с Довбиком одолела Ниццу
Ударное начало тайма. Рома с Довбиком одолела Ниццу
24.09.2025, 23:56 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем