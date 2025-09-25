100 млн евро. Барса нацелилась на лучшего бомбардира Лиги чемпионов
Серу Гирасси привлекает внимание испанского гранда
Гвинейский нападающий дортмундской «Боруссии» Серу Гирасси привлекает внимание каталонской «Барселоны». Об этом сообщает Bild.
По информации источника, испанский гранд рассматривает возможность подписать 28-летнего футболиста следующим летом за сумму 100 миллионов евро. Гвинейца в команде хочет видеть тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик.
Серу Гирасси стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов в прошедшем сезоне, отличившись 13 забитыми мячами. В текущем сезоне гвинеец провел 6 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел забить 5 раз и отдал 1 голевую передачу.
Ранее сообщалось о том, что «Реал» и «Барселона» ведут борьбу за трансфер одного из лучших форвардов мира.
