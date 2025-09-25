Дисциплинарная комиссия определилась с термином дисквалификации Де Дзерби

Дисциплинарная комиссия Профессиональной футбольной лиги (LFP) приняла решение относительно главного тренера «Марселя» Роберто Де Дзерби, получившего красную карточку в пятом туре Лиги 1 против ПСЖ (1:0).

По информации издания, итальянский тренер дисквалифицирован на следующий матч чемпионата Франции плюс один поединок условно. Роберто был бы отстранен на две игры, если бы получил прямую красную карточку в матче, а не по совокупности двух желтых.

Специалист избежал строгого наказания, учитывая агрессивное поведение и нецензурные выражения Роберто в адрес судьи после удаления.

Роберто будет находиться на трибунах в матче шестого тура чемпионата Франции против «Страсбура», который состоится 26 сентября в 21:45.