Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Дисциплинарная комиссия определилась с термином дисквалификации Де Дзерби
Франция
25 сентября 2025, 21:02 | Обновлено 25 сентября 2025, 21:03
Дисциплинарная комиссия определилась с термином дисквалификации Де Дзерби

Итальянец пропустит следующий тур плюс один матч условно

Дисциплинарная комиссия определилась с термином дисквалификации Де Дзерби
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Де Дзерби

Дисциплинарная комиссия Профессиональной футбольной лиги (LFP) приняла решение относительно главного тренера «Марселя» Роберто Де Дзерби, получившего красную карточку в пятом туре Лиги 1 против ПСЖ (1:0).

По информации издания, итальянский тренер дисквалифицирован на следующий матч чемпионата Франции плюс один поединок условно. Роберто был бы отстранен на две игры, если бы получил прямую красную карточку в матче, а не по совокупности двух желтых.

Специалист избежал строгого наказания, учитывая агрессивное поведение и нецензурные выражения Роберто в адрес судьи после удаления.

Роберто будет находиться на трибунах в матче шестого тура чемпионата Франции против «Страсбура», который состоится 26 сентября в 21:45.

Марсель Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу ПСЖ Роберто Де Дзерби ПСЖ - Марсель дисквалификация
Андрей Витренко Источник: RMC Sport
