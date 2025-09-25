ВИДЕО. УАФ о судьях: у Шахтера забрали гол, пенальти Динамо – чистый

Эксперт арбитража УАФ Никола Риццолли разобрал спорные моменты в матчах Кубка Украины и чемпионата Украины.

В игре 1/16 финалу Кубка Украины между Полесье Ставки и Шахтером (0:1) игрок гостей Изаки Силва забил гол, однако мяч отменили из-за игры рукой. Риццоли согласен с Шахтером – игры рукой не было, гол нужно было засчитать.

В недавнем матче чемпионата Украины между Динамо и Александрией (2:2) возник спорный момент из-за пенальти, который был назначен за фол против игрока киевлян Александра Пихаленка.

Риццоли уверен, что 11-метровый назначен справедливо.