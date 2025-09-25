Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Эксперт: «Кто даст за Михавко или Бражко 20 млн? А Динамо могло заработать»
Украина. Премьер лига
25 сентября 2025, 15:59 | Обновлено 25 сентября 2025, 16:14
1470
12

Вацко указывает на упущенные Динамо шансы

25 сентября 2025, 15:59 | Обновлено 25 сентября 2025, 16:14
1470
12 Comments
ФК Динамо Киев. Тарас Михавко

Известный журналист и комментатор Виктор Вацко удивлен тому, что Динамо отказывается продавать молодых игроков и упускает момент, ожидая, когда за игроков дадут больше денег.

«Большое искусство футбольного бизнеса – продать вовремя. Михавко после чемпионского сезона мог уйти в Марсель. Не продали, хотя могли заработать. На здоровье. Это же касается Бражко».

«Кто сейчас даст за Михавко или Бражко 20 миллионов? Какой Марсель теперь. Посмотрите на игру защитников Динамо в игре с Александрией», – сказал Вацко.

Ранее сообщалось, что Марсель делал предложение по Михавко, а Вулверхэмптон – по Бражко. Оба клуба получили отказ от киевлян.

Динамо Киев Тарас Михавко Владимир Бражко Виктор Вацко трансферы трансферы УПЛ
Иван Зинченко Источник: Вацко Live
Комментарии 12
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
contr
Згниють в мегаклЮбі а потім з Мілевським в Лігу футболу за пляшку портвейну грати☝️
Ответить
+1
Микола Унгурян
і в яому Вацко не правий?
Ответить
+1
AK.228
Ну может они снова начнут играть!? Им же не 35 лет в конце концов 
Ответить
0
ViAn
Хай Вацко заспокоїться. У Михавка і Бражка все попереду. Це у футболіста Вацка вже давно все позаду.
Ответить
0
Показать Скрыть 2 ответа
kadaad .
Да кому нужен Михавко, который постоянно привозит!?
Ответить
0
COBA
Двадцять мільйонів гривень. Мабуть такі знайдуться.
Ответить
0
potemkin78
за Михавка прям обидно стало
Ответить
0
Перець
з такою грою пачка сухариків і 1.5 л пива оболонь
Ответить
-1
sania
Таке вже було і стосовно Ваната. Раніше таке ж писали і казали про Забарного і Миколенка.. А караван іде. Перейдуть в свій час і Бражко і Михавко, хлопці талановиті.
Ответить
-2
mastorent
двадцать миллионов копеек
Ответить
-2
