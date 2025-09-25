Эксперт: «Кто даст за Михавко или Бражко 20 млн? А Динамо могло заработать»

Известный журналист и комментатор Виктор Вацко удивлен тому, что Динамо отказывается продавать молодых игроков и упускает момент, ожидая, когда за игроков дадут больше денег.

«Большое искусство футбольного бизнеса – продать вовремя. Михавко после чемпионского сезона мог уйти в Марсель. Не продали, хотя могли заработать. На здоровье. Это же касается Бражко».

«Кто сейчас даст за Михавко или Бражко 20 миллионов? Какой Марсель теперь. Посмотрите на игру защитников Динамо в игре с Александрией», – сказал Вацко.

Ранее сообщалось, что Марсель делал предложение по Михавко, а Вулверхэмптон – по Бражко. Оба клуба получили отказ от киевлян.