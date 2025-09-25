Кто повесил баранку? Определена соперница Ястремской в 1/32 финала Пекина
Джессика Бузас Манейро разобралась с Жаклин Кристиан и вышла на Даяну
Испанская теннисистка Джессика Бузас Манейро (WTA 48) станет первой соперницей украинки Даяны Ястремской (WTA 31) на хардовом турнире WTA 1000 в Пекине, Китай.
Испанка стартовала на тысячнике с уверенной победы над Жаклин Кристиан (Румыния, WTA 42) в двух сетах, оформив баранку во второй партии.
WTA 1000 Пекин. Хард, 1/64 финала
Джессика Бузас Манейро (Испания) – Жаклин Кристиан (Румыния) – 6:4, 6:0
Бузас Манейро и Кристиан впервые провели очное противостояние. Джессика прервала серию из четырех поражений. В частности, в прошлом матче она уступила Марте Костюк в первой игре поединка Кубка Билли Джин Кинг между сборными Украины и Испании.
Ястремская пропустила первый круг благодаря тому, что посеяна под 29-м номером. Даяна играла с Джессикой только один раз – в 1/16 финала Уимблдона-2025 украинка потерпела поражение в трех сетах.
