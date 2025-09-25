Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Кто повесил баранку? Определена соперница Ястремской в 1/32 финала Пекина
WTA
25 сентября 2025, 13:28 |
336
1

Кто повесил баранку? Определена соперница Ястремской в 1/32 финала Пекина

Джессика Бузас Манейро разобралась с Жаклин Кристиан и вышла на Даяну

25 сентября 2025, 13:28 |
336
1
Кто повесил баранку? Определена соперница Ястремской в 1/32 финала Пекина
Getty Images/Global Images Ukraine. Джессика Бузас Манейро

Испанская теннисистка Джессика Бузас Манейро (WTA 48) станет первой соперницей украинки Даяны Ястремской (WTA 31) на хардовом турнире WTA 1000 в Пекине, Китай.

Испанка стартовала на тысячнике с уверенной победы над Жаклин Кристиан (Румыния, WTA 42) в двух сетах, оформив баранку во второй партии.

WTA 1000 Пекин. Хард, 1/64 финала

Джессика Бузас Манейро (Испания) – Жаклин Кристиан (Румыния) – 6:4, 6:0

Бузас Манейро и Кристиан впервые провели очное противостояние. Джессика прервала серию из четырех поражений. В частности, в прошлом матче она уступила Марте Костюк в первой игре поединка Кубка Билли Джин Кинг между сборными Украины и Испании.

Ястремская пропустила первый круг благодаря тому, что посеяна под 29-м номером. Даяна играла с Джессикой только один раз – в 1/16 финала Уимблдона-2025 украинка потерпела поражение в трех сетах.

По теме:
Стала известна первая соперница Костюк на супертурнире WTA 1000 в Пекине
Стародубцева завершила выступления в Пекине и покинет топ-100 рейтинга WTA
Юлия Стародубцева – Айла Томлянович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Даяна Ястремская Джессика Бузас Манейро Жаклин Кристиан WTA Пекин
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Раздали красоты. Костюк и Ястремская посетили вечеринку в Пекине
Теннис | 24 сентября 2025, 23:20 6
ФОТО. Раздали красоты. Костюк и Ястремская посетили вечеринку в Пекине
ФОТО. Раздали красоты. Костюк и Ястремская посетили вечеринку в Пекине

Марта и Даяна побывали на вечеринке игроков перед стартом тысячника в Китае

Мудрик сдал еще два допинг-теста после октября 2024 года. Есть результат
Футбол | 25 сентября 2025, 07:38 8
Мудрик сдал еще два допинг-теста после октября 2024 года. Есть результат
Мудрик сдал еще два допинг-теста после октября 2024 года. Есть результат

Октябрьский тест подтвердил наличие в крови футболиста запрещенных веществ

Дарио СРНА: «Ему тяжело. Он страдает, потому что у нас продолжается война»
Футбол | 25.09.2025, 07:31
Дарио СРНА: «Ему тяжело. Он страдает, потому что у нас продолжается война»
Дарио СРНА: «Ему тяжело. Он страдает, потому что у нас продолжается война»
Динамо не обрадуется. УЕФА принял важное решение с подачи США
Футбол | 24.09.2025, 14:10
Динамо не обрадуется. УЕФА принял важное решение с подачи США
Динамо не обрадуется. УЕФА принял важное решение с подачи США
Игорь БЕЛАНОВ: «Хочу оставить после себя не только Золотой мяч»
Футбол | 25.09.2025, 13:55
Игорь БЕЛАНОВ: «Хочу оставить после себя не только Золотой мяч»
Игорь БЕЛАНОВ: «Хочу оставить после себя не только Золотой мяч»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Forcer Petya
Досить складні суперниці в наших тенісисток... буде важко. Шкода звичайно що Світоліна вирішила так передчасно завершити сезон..
Ответить
0
Популярные новости
Ударное начало тайма. Рома с Довбиком одолела Ниццу
Ударное начало тайма. Рома с Довбиком одолела Ниццу
24.09.2025, 23:56 9
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Известный украинский клуб неожиданно уволил коуча
ОФИЦИАЛЬНО. Известный украинский клуб неожиданно уволил коуча
23.09.2025, 22:03 2
Футбол
Боссы Динамо приняли резонансное решение по Бленуце. Оно понравится фанам
Боссы Динамо приняли резонансное решение по Бленуце. Оно понравится фанам
24.09.2025, 21:30 33
Футбол
Александр Усик отреагировал на церемонию Золотого мяча 2025
Александр Усик отреагировал на церемонию Золотого мяча 2025
24.09.2025, 06:20
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Он слишком быстрый, неуловимый. Очень классный боксер»
Леннокс ЛЬЮИС: «Он слишком быстрый, неуловимый. Очень классный боксер»
24.09.2025, 01:16
Бокс
Блохин обиделся на Суркиса: «Сейчас, наверняка, не платят две копейки»
Блохин обиделся на Суркиса: «Сейчас, наверняка, не платят две копейки»
24.09.2025, 12:06 18
Футбол
Дембеле обратился к Месси и Барселоне после завоевания Золотого мяча
Дембеле обратился к Месси и Барселоне после завоевания Золотого мяча
23.09.2025, 09:41
Футбол
Свитолина снялась с супертурнира WTA 1000 в Пекине. Известна причина
Свитолина снялась с супертурнира WTA 1000 в Пекине. Известна причина
23.09.2025, 11:03 5
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем