Его хотел Реал. Арсенал согласовал контракт с самым дорогим ЦЗ мира
Вильям Салиба останется в Лондоне
Лондонский «Арсенал» договорился о продлении контракта с французским центральным защитником Вильямом Салиба, сообщает авторитетный журналист издания The Athletic Дэвид Орнштейн.
По информации источника, новое соглашение 24-летнего футболиста с «канонирами» будет долгосрочным.
Отмечается, что, несмотря на интерес со стороны мадридского «Реала», игрок всегда хотел остаться в «Арсенале».
В сезоне 2025/26 Вильям Салиба провел 5 матчей на клубном уровне, отличившись 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 80 миллионов евро, что делает француза самым дорогим центральным защитником в мире.
🚨 EXCLUSIVE: William Saliba commits future to Arsenal by agreeing new long-term contract. 24yo centre-back entered final 2yrs of previous deal + Real Madrid among suitors. But France int’l wanted #AFC stay & expected to sign in coming days @TheAthleticFC https://t.co/rXHsN2hwhi— David Ornstein (@David_Ornstein) September 25, 2025
