Его хотел Реал. Арсенал согласовал контракт с самым дорогим ЦЗ мира

Лондонский «Арсенал» договорился о продлении контракта с французским центральным защитником Вильямом Салиба, сообщает авторитетный журналист издания The Athletic Дэвид Орнштейн.

По информации источника, новое соглашение 24-летнего футболиста с «канонирами» будет долгосрочным.

Отмечается, что, несмотря на интерес со стороны мадридского «Реала», игрок всегда хотел остаться в «Арсенале».

В сезоне 2025/26 Вильям Салиба провел 5 матчей на клубном уровне, отличившись 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 80 миллионов евро, что делает француза самым дорогим центральным защитником в мире.