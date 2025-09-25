Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Его хотел Реал. Арсенал согласовал контракт с самым дорогим ЦЗ мира
Англия
25 сентября 2025, 13:01 | Обновлено 25 сентября 2025, 13:02
Вильям Салиба останется в Лондоне

Getty Images/Global Images Ukraine. Вильям Салиба

Лондонский «Арсенал» договорился о продлении контракта с французским центральным защитником Вильямом Салиба, сообщает авторитетный журналист издания The Athletic Дэвид Орнштейн.

По информации источника, новое соглашение 24-летнего футболиста с «канонирами» будет долгосрочным.

Отмечается, что, несмотря на интерес со стороны мадридского «Реала», игрок всегда хотел остаться в «Арсенале».

В сезоне 2025/26 Вильям Салиба провел 5 матчей на клубном уровне, отличившись 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 80 миллионов евро, что делает француза самым дорогим центральным защитником в мире.

Дмитрий Вус
Комментарии
