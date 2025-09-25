Ванкувер расписал результативную ничью с Портлендом. Хозяева спаслись
Состоялся матч регулярного чемпионата MLS
Ванкувес Уайткепс в домашнем поединке расписал нулевую ничью с Портленд Тимберс в рамках матча очередного тура Major League Soccer (MLS).
В первом тайме гости доминировали на футбольном поле, создав больше моментов у ворот Йохея Такаоки, но поразить ворота японского голкипера смогли лишь раз – на 39-й минуте матча счет открыл защитник Портленда Камал Миллер.
Во второй половине встречи активнее действовали хозяева, всеми силами пытавшиеся сравнять счет в матче. На 88 минуте форвард Ванкувера Брайан Уайт поразил ворота гостей, установив окончательный результат матча – 1:1! Результативная ничья в матче регулярного чемпионата.
Major League Soccer. 25 сентября
Ванкувес Уайткепс – Портленд Тимберс – 1:1
Голы: Уайт,88 – Миллер,39
События матча
