Ванкувер расписал результативную ничью с Портлендом. Хозяева спаслись

Ванкувес Уайткепс в домашнем поединке расписал нулевую ничью с Портленд Тимберс в рамках матча очередного тура Major League Soccer (MLS).

В первом тайме гости доминировали на футбольном поле, создав больше моментов у ворот Йохея Такаоки, но поразить ворота японского голкипера смогли лишь раз – на 39-й минуте матча счет открыл защитник Портленда Камал Миллер.

Во второй половине встречи активнее действовали хозяева, всеми силами пытавшиеся сравнять счет в матче. На 88 минуте форвард Ванкувера Брайан Уайт поразил ворота гостей, установив окончательный результат матча – 1:1! Результативная ничья в матче регулярного чемпионата.

Major League Soccer. 25 сентября

Ванкувес Уайткепс – Портленд Тимберс – 1:1

Голы: Уайт,88 – Миллер,39