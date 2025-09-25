Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
25.09.2025 05:30 – FT 1 : 1
25 сентября 2025, 12:51 | Обновлено 25 сентября 2025, 12:54
Ванкувер расписал результативную ничью с Портлендом. Хозяева спаслись

Состоялся матч регулярного чемпионата MLS

25 сентября 2025, 12:51 | Обновлено 25 сентября 2025, 12:54
Ванкувер расписал результативную ничью с Портлендом. Хозяева спаслись
Getty Images/Global Images Ukraine.

Ванкувес Уайткепс в домашнем поединке расписал нулевую ничью с Портленд Тимберс в рамках матча очередного тура Major League Soccer (MLS).

В первом тайме гости доминировали на футбольном поле, создав больше моментов у ворот Йохея Такаоки, но поразить ворота японского голкипера смогли лишь раз – на 39-й минуте матча счет открыл защитник Портленда Камал Миллер.

Во второй половине встречи активнее действовали хозяева, всеми силами пытавшиеся сравнять счет в матче. На 88 минуте форвард Ванкувера Брайан Уайт поразил ворота гостей, установив окончательный результат матча – 1:1! Результативная ничья в матче регулярного чемпионата.

Major League Soccer. 25 сентября

Ванкувес Уайткепс – Портленд Тимберс – 1:1

Голы: Уайт,88 – Миллер,39

События матча

88’
ГОЛ ! Мяч забил Брайан Уайт (Ванкувер Вайткепс), асcист Mathias Laborda.
39’
ГОЛ ! Мяч забил Камаль Миллер (Портленд Тимберс).
Ванкувер Уайткэпс Портленд Тимберс Major League Soccer (MLS)
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
