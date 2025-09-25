Роман ГРИГОРЧУК: «Он должен быть топ-форвардом. Не знаю, что ему мешает»
Специалист высказался о бывшем форварде ЛНЗ Фрэнсисе Момо
Бывший главный тренер черкасского ЛНЗ Роман Григорчук, эксклюзивно для Sport.ua, высказался о бывшем форварде «фиолетовых» Фрэнсисе Момо.
«Момо обладал хорошим потенциалом, чтобы быть результативным нападающим в УПЛ. Что ему мешает – трудно сказать, возможно, характер или дисциплина», – лаконично сказал Роман Григорчук.
Фрэнсис Момо покинул расположение черкасского ЛНЗ в последние дни трансферного окна, расторгнув контракт по взаимному согласию. Новый наставник «фиолетовых» Виталий Пономарев тоже не раз критиковал нигерийского футболиста.
