Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Роман ГРИГОРЧУК: «Он должен быть топ-форвардом. Не знаю, что ему мешает»
Украина. Премьер лига
25 сентября 2025, 09:34 |
Специалист высказался о бывшем форварде ЛНЗ Фрэнсисе Момо

ФК ЛНЗ. Фрэнсис Момо

Бывший главный тренер черкасского ЛНЗ Роман Григорчук, эксклюзивно для Sport.ua, высказался о бывшем форварде «фиолетовых» Фрэнсисе Момо.

«Момо обладал хорошим потенциалом, чтобы быть результативным нападающим в УПЛ. Что ему мешает – трудно сказать, возможно, характер или дисциплина», – лаконично сказал Роман Григорчук.

Фрэнсис Момо покинул расположение черкасского ЛНЗ в последние дни трансферного окна, расторгнув контракт по взаимному согласию. Новый наставник «фиолетовых» Виталий Пономарев тоже не раз критиковал нигерийского футболиста.

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига ЛНЗ Черкассы Фрэнсис Момо Роман Григорчук
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
