Звездный легионер УПЛ неожиданно перебрался в чемпионат Сербии
Оливье Тилль нашел новую команду
Бывший звездный легионер черкасского ЛНЗ нашел новую команду, перебравшись в чемпионат Сербии.
Как стало известно Sport.ua, люксембургский полузащитник Оливье Тилль подписал контракт с сербским клубом «Нови-Београд». Футболист будет выступать в Серии два сезона – к лету 20207 года.
Буквально месяц назад 28-летний атакующий полузащитник сборной Люксембурга вернулся на родину и подписал контракт с клубом «Прогресс» из Нидеркорна.
Оливье оставил черкасский ЛНЗ на правах свободного агента, когда новый коуч «фиолетовых» Виталий Пономарев решил устроить кадровую чистку в расположении клуба
