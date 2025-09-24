Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Звездный легионер УПЛ неожиданно перебрался в чемпионат Сербии
Украина. Премьер лига
24 сентября 2025, 19:27
Звездный легионер УПЛ неожиданно перебрался в чемпионат Сербии

Оливье Тилль нашел новую команду

ФК ЛНЗ. Оливье Тилль

Бывший звездный легионер черкасского ЛНЗ нашел новую команду, перебравшись в чемпионат Сербии.

Как стало известно Sport.ua, люксембургский полузащитник Оливье Тилль подписал контракт с сербским клубом «Нови-Београд». Футболист будет выступать в Серии два сезона – к лету 20207 года.

Буквально месяц назад 28-летний атакующий полузащитник сборной Люксембурга вернулся на родину и подписал контракт с клубом «Прогресс» из Нидеркорна.

Оливье оставил черкасский ЛНЗ на правах свободного агента, когда новый коуч «фиолетовых» Виталий Пономарев решил устроить кадровую чистку в расположении клуба

Оливье Тилль ЛНЗ Черкассы трансферы чемпионат Сербии по футболу
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
