Караваев расхвалил Забарного: «Невероятный. Таких прогрессов не я видел»

Ключевой игрок киевского Динамо Александр Караваев рассказал о прогрессе украинского защитника Ильи Забарного, с которым некоторое время играл в расположении «бело-синих».

– Как тебе его прогресс?

– Невероятный. Таких прогрессов не видел, тем более что это наш украинский футболист. Мало того, что футболист – он как человек...

– Он дебютировал при тебе.

– Да. Он пришел тогда и Сирота. Сирота немного раньше – буквально на месяц-два, и Илюха пришел.

– Как думаешь, за что удалось? Потому что из общего плана кажется, что он очень спокоен, даже застенчив.

– Да, он спокоен, он застенчив, он, как говорится, правильный человек. Семьянин, заботящийся о своей семье, родных и близких, друзья у него есть рядом, которыми он дорожит и которые им дорожат.

То есть, у него все эти качества, которые присущи хорошему воспитанному человеку. Он реально воспитан, очень вежлив как человек. Если его что-нибудь попросишь – никогда не откажет.

Это Человек с прописной буквы. Хотя ему 23 года только исполнилось, а мне реально кажется, что он мой сверстник, хотя у нас с ним 10 лет разницы.

– Ты имеешь в виду, по мировосприятию?

– Да. Он не по годам зрелый человек.

– Ты застал его становление как игрока. Какие игроки сразу выделялись в нем?

– Видение поля. У него светлая голова, он видит все поле и он понимает, что он хочет, куда он хочет отдать пас, как он хочет отдать пас, кому, в какую ногу. То есть все то, что к обычному футболисту, я считаю, приходит ближе к 30-ти, а у него это сразу было.

Он всегда был так спокоен, на ошибки реагировал нормально, не было такого, что он совершил ошибку и потом неделю его не видно. Нет, он понял, что он совершил ошибку, потом сразу хочет сделать что-то хорошее, чтобы эту ошибку уже забыть и не повторять.

Конечно, большой плюс дало, что Мистер постоянно давал ему играть, уверенность воплотил. Он увидел в нем сразу, что это тот игрок, поверил в него. Выпал такой шанс, он вышел тогда на замену – и все, потом Мистер понял, что он может играть сразу в составе, – сказал Александр.