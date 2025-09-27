Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Ротань обратился к фанатам Полесья после катастрофы в Кубке Украины
Украина. Премьер лига
27 сентября 2025, 02:15
Ротань обратился к фанатам Полесья после катастрофы в Кубке Украины

«Волки» вылетели от «Руха»

Ротань обратился к фанатам Полесья после катастрофы в Кубке Украины
ФК Полесье. Руслан Ротань

Главный тренер житомирского «Полесья» Руслан Ротань извинился перед болельщиками команды после последнего сенсационного поражения в розыгрыше Кубка Украины.

«Я совсем не узнал свою команду. За четыре дня такие перепады – этого не должно быть. Это и есть профессионализм, которого нам не хватает. Очень обидно, и хочется только извиниться перед болельщиками за это поражение», – сказал Ротань.

В матче 1/16 финала Кубка Украины по футболу житомирское «Полесье» сенсационно разгромно уступила львовскому Руху (0:3).

Кубок Украины по футболу Руслан Ротань Полесье Житомир Рух Львов
Дмитрий Олейник Источник: ФК Полесье
