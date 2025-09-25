Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок Украины
25 сентября 2025, 07:49 | Обновлено 25 сентября 2025, 07:54
Ротань объяснил фиаско Полесья в матче с Рухом в Кубке Украины

Коуч «волков» извинился перед фанатами

Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Ротань

Главный тренер житомирского Полесья Руслан Ротань объяснил поражение «волков» в матче 1/16 финала Кубка Украины, где его команда разгромно уступила львовскому Руху (0:3)

– Сложилось впечатление, что «Полесье» изначально пыталось контролировать игру, это удавалось, у «Руха» не было моментов. В какой момент что-то ушло не столько для команды?

– Наверное, пошло еще до игры. Это настроение. Это в первую очередь. Проиграли мы команде «Рух» в настроении это 100%. Самая главная проблема – что мы это понимали, что мы будем контролировать игру, но упор делался на том, что будут ошибки, потому что команда играет один в один, мало пространства дает, соперников я имею в виду.

Нам нужно реагировать на свои ошибки, максимально быстро переключаться в переходные моменты, сразу в районе мяча поступать в отбор. К сожалению, мы сегодня были совсем не агрессивны в этом компоненте, поэтому мы пропускали контратаки, которые обеспечили «Руху» результат. Это действительно большая проблема, но это исходит от настроения, это 100%.

– Сложилось также впечатление, что, несмотря на контроль, который пытались навязывать, команда проигрывала также и верховую борьбу. Это тоже связано с настроением?

– Конечно. Верховая борьба, агрессия, когда мы с мячом в конечной фазе – все идет от настроения. Поэтому сегодня, к сожалению, я совсем не узнал своих ребят. Буквально через четыре дня у нас такие перепады. Такого быть не может. Это называется профессионализм. Мы должны быть профессионалами. Нам очень досадно. Хочется извиниться перед болельщиками за это поражение, – сказал Ротань.

На нашем сайте доступен обзор матча Рух – Полесье, где подопечные Федыка шокировали житомирян.

Кубок Украины по футболу Полесье Житомир Рух Львов Рух - Полесье Руслан Ротань
Олег Вахоцкий Источник: ФК Полесье
