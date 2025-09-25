Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
25 сентября 2025, 02:25
ФОТО. Жена Доннаруммы затмила красную дорожку Золотого мяча-2025

Доннарумма получил трофей, а его пассия – сердца публики

Доннарумма получил трофей, а его пассия – сердца публики
Instagram. Джанлуиджи Доннарумма и Алессия Элефанте

«Золотой мяч-2025» подарил множество стильных выходов, но особенно выделилась Алессия Элефанте.

Возлюбленная Джанлуиджи Доннаруммы появилась в образе Dolce & Gabbana – бралет с кристаллами, длинная юбка с микроцветами, мини-клатч Sicily и черные сандалии создали дерзкий, но элегантный стиль.

Сам Доннарумма получил трофей Яшина как лучший вратарь сезона. Летом он сменил ПСЖ на «Манчестер Сити», но на красной дорожке остался верен классике. Дополнительное внимание привлек его аксессуар – редкие часы Kross Studio MT1 Chronomètre Tourbillon 7 Jours стоимостью 68 тысяч франков (более 3,5 млн грн).

Эксперты шутят: новому №1 «Сити» стоит приготовиться к беседе с Пепом Гвардиолой, известным ценителем роскошных часов.

Максим Лапченко Источник: Instagram
