ФОТО. Итальянская журналистка впечатлила Довбика. Она – топ

Элеонора Инкардона снова поразила стильным образом в оттенке хаки.

Итальянская футбольная журналистка и телеведущая показала фото со стадиона с микрофоном в руках и искренней улыбкой.

Наряд подчеркнул ее формы и добавил элегантности.

Красавица работала на матче 4-го тура Серии А «Лацио» - «Рома», в котором принял участие и Артем Довбик.