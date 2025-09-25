Другие новости25 сентября 2025, 01:30 | Обновлено 25 сентября 2025, 01:31
148
0
ФОТО. Итальянская журналистка впечатлила Довбика. Она – топ
Элеонора Инкардона работала на матче, в котором играл украинский нападающий
25 сентября 2025, 01:30 | Обновлено 25 сентября 2025, 01:31
148
0
Элеонора Инкардона снова поразила стильным образом в оттенке хаки.
Итальянская футбольная журналистка и телеведущая показала фото со стадиона с микрофоном в руках и искренней улыбкой.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua
Наряд подчеркнул ее формы и добавил элегантности.
Красавица работала на матче 4-го тура Серии А «Лацио» - «Рома», в котором принял участие и Артем Довбик.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 24 сентября 2025, 14:10 13
Израиль и Маккаби Тель-Авив не будут отстранены от международных соревнований
Футбол | 24 сентября 2025, 17:59 8
Локомотив выбил представителя УПЛ
Футбол | 24.09.2025, 06:52
Бокс | 24.09.2025, 07:54
Футбол | 25.09.2025, 00:45
Комментарии 0
Популярные новости
24.09.2025, 05:17
24.09.2025, 07:36 201
23.09.2025, 07:08 15
24.09.2025, 00:06 1
23.09.2025, 09:15 52
23.09.2025, 08:25 28
24.09.2025, 04:01
23.09.2025, 15:40 33