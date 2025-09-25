Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ФОТО. Итальянская журналистка впечатлила Довбика. Она – топ
25 сентября 2025, 01:30
ФОТО. Итальянская журналистка впечатлила Довбика. Она – топ

Элеонора Инкардона работала на матче, в котором играл украинский нападающий

ФОТО. Итальянская журналистка впечатлила Довбика. Она – топ
Instagram. Элеонора Инкардона

Элеонора Инкардона снова поразила стильным образом в оттенке хаки.

Итальянская футбольная журналистка и телеведущая показала фото со стадиона с микрофоном в руках и искренней улыбкой.

Наряд подчеркнул ее формы и добавил элегантности.

Красавица работала на матче 4-го тура Серии А «Лацио» - «Рома», в котором принял участие и Артем Довбик.

Максим Лапченко Источник: Instagram
