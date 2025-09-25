Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ФОТО. Футболист УПЛ женился. Фотосет в голливудском стиле
25 сентября 2025, 00:16
ФОТО. Футболист УПЛ женился. Фотосет в голливудском стиле

Артур Рябов женился на Дарье Кордыш

ФОТО. Футболист УПЛ женился. Фотосет в голливудском стиле
Instagram. Артур Рябов и Дарья Кордыш

2025 год стал для Артура Рябова временем перемен, на поле он успел поиграть за три клуба УПЛ: «Карпаты», «Рух» и черкасский ЛНЗ.

Но самый важный шаг 25-летний полузащитник сделал за пределами футбола.

Его возлюбленная Дарья Кордыш показала яркую свадебную фотосессию во Львове. Романтика, поцелуи и атмосфера Голливуда превратили роспись в настоящий фильм. «Создали пробку на улице, но эти кадры того стоят», – призналась Дарья.

22-летняя жена футболиста — профессиональный визажист и самая преданная фанатка Рябова, которая сопровождает его даже на выездных матчах.

