Лига Европы24 сентября 2025, 23:18 |
117
0
Символическая XI из самых дорогих игроков Лиги Европы сезона 2025/26
Больше всего представителей в составе имеет «Астон Вилла»
24 сентября 2025, 23:18 |
117
0
По случаю старта основного раунда Лиги Европы известный портал Transfermarkt опубликовал самую дорогую символическую сборную из действующих игроков команд-участниц соревнования.
Самыми дорогими футболистами в составе стали бразильский центрбек «Ноттингем Форест» Мурилло и английский форвард «Астон Виллы» Морган Роджерс, которых портал оценивает в 55 миллионов евро.
Больше всего представителей в этой сборной имеет «Астон Вилла» – 4.
Общая стоимость состава составила 500 миллионов евро.
Самая дорогая стартовая XI Лиги Европы 2025/26
- Вратарь: Диогу Кошта (Порту) – €40 млн
- Защитники: Мурильо (Ноттингем) – €55 млн, Бубакар Камара (Астон Вилла) – €40 млн, Никола Миленкович (Ноттингем) – €35 млн
- Полузащитники: Морган Роджерс (Астон Вилла) – €55 млн, Ангело Штиллер (Штутгарт) – €45 млн, Амаду Онана (Астон Вилла) – €50 млн, Родригу Мора (Порту) – €40 млн, Морган Гиббс-Уайт (Ноттингем) – €50 млн
- Нападающие: Олли Уоткинс (Астон Вилла) – €40 млн, Саму Агехова (Порту) – €50 млн
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 24 сентября 2025, 17:59 8
Локомотив выбил представителя УПЛ
Футбол | 24 сентября 2025, 23:55 0
«Канониры» обыграли на выезде «Порт Вейл»
Футбол | 24.09.2025, 12:06
Футбол | 24.09.2025, 07:36
Футбол | 24.09.2025, 00:16
Комментарии 0
Популярные новости
24.09.2025, 06:20
23.09.2025, 10:39 3
23.09.2025, 09:15 52
23.09.2025, 07:08 15
24.09.2025, 21:37 5
24.09.2025, 07:54
24.09.2025, 07:02 84
23.09.2025, 00:08