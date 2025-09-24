Символическая XI из самых дорогих игроков Лиги Европы сезона 2025/26

По случаю старта основного раунда Лиги Европы известный портал Transfermarkt опубликовал самую дорогую символическую сборную из действующих игроков команд-участниц соревнования.

Самыми дорогими футболистами в составе стали бразильский центрбек «Ноттингем Форест» Мурилло и английский форвард «Астон Виллы» Морган Роджерс, которых портал оценивает в 55 миллионов евро.

Больше всего представителей в этой сборной имеет «Астон Вилла» – 4.

Общая стоимость состава составила 500 миллионов евро.

Самая дорогая стартовая XI Лиги Европы 2025/26