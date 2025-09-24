Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Символическая XI из самых дорогих игроков Лиги Европы сезона 2025/26
Лига Европы
24 сентября 2025, 23:18 |
117
0

Символическая XI из самых дорогих игроков Лиги Европы сезона 2025/26

Больше всего представителей в составе имеет «Астон Вилла»

24 сентября 2025, 23:18 |
117
0
Символическая XI из самых дорогих игроков Лиги Европы сезона 2025/26
Getty Images/Global Images Ukraine

По случаю старта основного раунда Лиги Европы известный портал Transfermarkt опубликовал самую дорогую символическую сборную из действующих игроков команд-участниц соревнования.

Самыми дорогими футболистами в составе стали бразильский центрбек «Ноттингем Форест» Мурилло и английский форвард «Астон Виллы» Морган Роджерс, которых портал оценивает в 55 миллионов евро.

Больше всего представителей в этой сборной имеет «Астон Вилла» – 4.

Общая стоимость состава составила 500 миллионов евро.

Самая дорогая стартовая XI Лиги Европы 2025/26

  • Вратарь: Диогу Кошта (Порту) – €40 млн
  • Защитники: Мурильо (Ноттингем) – €55 млн, Бубакар Камара (Астон Вилла) – €40 млн, Никола Миленкович (Ноттингем) – €35 млн
  • Полузащитники: Морган Роджерс (Астон Вилла) – €55 млн, Ангело Штиллер (Штутгарт) – €45 млн, Амаду Онана (Астон Вилла) – €50 млн, Родригу Мора (Порту) – €40 млн, Морган Гиббс-Уайт (Ноттингем) – €50 млн
  • Нападающие: Олли Уоткинс (Астон Вилла) – €40 млн, Саму Агехова (Порту) – €50 млн

По теме:
Стартовала Лига Европы. Турнирная таблица: победа Довбика, ничья Зинченко
Ницца – Рома – 0:2. Гасперини наконец доверился Довбику. Видеообзор матча
Весь матч от Зинченко. Антони спас Бетис в игре Лиги Европы с Ноттингемом
Лига Европы финансы статистика Transfermarkt Мурилло дос Сантос Морган Роджерс Диогу Кошта Бубакар Камара Никола Миленкович Ангело Штиллер Амаду Онана Морган Гиббс-Уайт Олли Уоткинс Саму Омородион Агехова
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Вторая сенсация за день. Верес вылетел из Кубка Украины
Футбол | 24 сентября 2025, 17:59 8
Вторая сенсация за день. Верес вылетел из Кубка Украины
Вторая сенсация за день. Верес вылетел из Кубка Украины

Локомотив выбил представителя УПЛ

Первый гол новичка. Арсенал оформил выход в следующий раунд Кубка лиги
Футбол | 24 сентября 2025, 23:55 0
Первый гол новичка. Арсенал оформил выход в следующий раунд Кубка лиги
Первый гол новичка. Арсенал оформил выход в следующий раунд Кубка лиги

«Канониры» обыграли на выезде «Порт Вейл»

Блохин обиделся на Суркиса: «Сейчас, наверняка, не платят две копейки»
Футбол | 24.09.2025, 12:06
Блохин обиделся на Суркиса: «Сейчас, наверняка, не платят две копейки»
Блохин обиделся на Суркиса: «Сейчас, наверняка, не платят две копейки»
Источник: УАФ препятствует делу Мудрика, сотрудники провалили полиграф
Футбол | 24.09.2025, 07:36
Источник: УАФ препятствует делу Мудрика, сотрудники провалили полиграф
Источник: УАФ препятствует делу Мудрика, сотрудники провалили полиграф
Досадная ничья. Судаков забил за Бенфику, но этот гол не стал победным
Футбол | 24.09.2025, 00:16
Досадная ничья. Судаков забил за Бенфику, но этот гол не стал победным
Досадная ничья. Судаков забил за Бенфику, но этот гол не стал победным
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Александр Усик отреагировал на церемонию Золотого мяча 2025
Александр Усик отреагировал на церемонию Золотого мяча 2025
24.09.2025, 06:20
Футбол
Во Франции вынесли вердикт Забарному после неожиданного поражения ПСЖ
Во Франции вынесли вердикт Забарному после неожиданного поражения ПСЖ
23.09.2025, 10:39 3
Футбол
Шевченко принял важное решение о будущем Реброва в сборной Украины
Шевченко принял важное решение о будущем Реброва в сборной Украины
23.09.2025, 09:15 52
Футбол
Арда ТУРАН: «У него перелом ноги. Его ждет операция»
Арда ТУРАН: «У него перелом ноги. Его ждет операция»
23.09.2025, 07:08 15
Футбол
«Посмотрим, есть ли у тебя яйца». Усик выбрал своего будущего соперника
«Посмотрим, есть ли у тебя яйца». Усик выбрал своего будущего соперника
24.09.2025, 21:37 5
Бокс
Хасим РАХМАН: «Усик не может их победить. Такого никто раньше не делал»
Хасим РАХМАН: «Усик не может их победить. Такого никто раньше не делал»
24.09.2025, 07:54
Бокс
Источник: Шевченко нашел замену Реброву в сборной Украины
Источник: Шевченко нашел замену Реброву в сборной Украины
24.09.2025, 07:02 84
Футбол
Дерек Чисора выбрал боксера, который превзошел по силе Усика и Кличко
Дерек Чисора выбрал боксера, который превзошел по силе Усика и Кличко
23.09.2025, 00:08
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем