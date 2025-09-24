Александр КЕМКИН: «Именно ради таких моментов я и играю в футбол»

Украинский голкипер «Кривбасса» Александр Кемкин прокомментировал матч шестого тура УПЛ, в котором его команда одолела «Эпицентр» со счетом 5:4:

– Александр, каким оказался матч?

– Я думаю, для болельщиков этот матч был очень интересным – настоящее безумие. Но для меня лично он не слишком удачный, ведь я не люблю пропускать столько мячей. Нужно работать над обороной и, в частности, над своей игрой – это моя зона ответственности. С каждым матчем будем становиться лучше.

– На последних минутах, когда счет был 4:5, ты в очередной раз выручил команду. Какие эмоции были в тот момент?

– Эмоции были просто топовые. Именно ради таких моментов я и играю в футбол. Я хочу приносить результат команде, и сегодня мне это удалось.

– После кубкового матча было непросто психологически. А сейчас?

– Да, матч в Чернигове был очень тяжелым. Команда пыталась выиграть, каждый отдал максимум. Но тогда не удалось реализовать свои моменты. На этот раз мы проделали работу над ошибками – забили много мячей, чего не хватало в предыдущем матче.

– Что сказал Патрик ван Леувен после игры в раздевалке?

– Он похвалил команду и дал нам два выходных. Сказал, что не хочет никого видеть эти два дня, чтобы все восстановились и хорошо отдохнули (улыбается).