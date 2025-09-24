Минус 4 игрока. В Динамо рассказали о проблемах с составом

Динамо готовится к матчу чемпионата Украины против Карпат, который состоится во Львове 27 сентября.

По информации киевской команды, вне общей группы из-за различных повреждений тренируются защитники Денис Попов и Александр Тымчик, а также хавбеки Владислав Кабаев и Анхель Торрес.

Клуб не называет сроки возвращения, но указывает, что кто-то из четверых футболистов имеет шанс восстановиться к поединку чемпионата Украины с Карпатами.

В таблице УПЛ Динамо лидирует с 14 очками, а у Карпат 7 пунктов и 11-е место.