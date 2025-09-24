Украина. Премьер лига24 сентября 2025, 21:13 | Обновлено 24 сентября 2025, 21:16
Минус 4 игрока. В Динамо рассказали о проблемах с составом
Полноценно не тренируются Торрес, Попов, Тымчик и Кабаев
24 сентября 2025, 21:13
Динамо готовится к матчу чемпионата Украины против Карпат, который состоится во Львове 27 сентября.
По информации киевской команды, вне общей группы из-за различных повреждений тренируются защитники Денис Попов и Александр Тымчик, а также хавбеки Владислав Кабаев и Анхель Торрес.
Клуб не называет сроки возвращения, но указывает, что кто-то из четверых футболистов имеет шанс восстановиться к поединку чемпионата Украины с Карпатами.
В таблице УПЛ Динамо лидирует с 14 очками, а у Карпат 7 пунктов и 11-е место.
