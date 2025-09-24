Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Минус 4 игрока. В Динамо рассказали о проблемах с составом
Украина. Премьер лига
24 сентября 2025, 21:13 | Обновлено 24 сентября 2025, 21:16
Динамо готовится к матчу чемпионата Украины против Карпат, который состоится во Львове 27 сентября.

По информации киевской команды, вне общей группы из-за различных повреждений тренируются защитники Денис Попов и Александр Тымчик, а также хавбеки Владислав Кабаев и Анхель Торрес.

Клуб не называет сроки возвращения, но указывает, что кто-то из четверых футболистов имеет шанс восстановиться к поединку чемпионата Украины с Карпатами.

В таблице УПЛ Динамо лидирует с 14 очками, а у Карпат 7 пунктов и 11-е место.

Динамо Киев Анхель Торрес Александр Тымчик Владислав Кабаев Денис Попов травма Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: ФК Динамо Киев
avk2307
Тимчик і Попов 2/3 часу в лазареті проводять.
Якби це було перший рік, то ок. Але з 2021 року так. 
Треба думати тренерам і керівництву, скаутам  чи кому?
