Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Куртуа в гневе покинул поле после последнего матча Реала. В чем причина?
Испания
26 сентября 2025, 01:54 |
100
0

Куртуа в гневе покинул поле после последнего матча Реала. В чем причина?

Бельгийцу не понравилось судейство

26 сентября 2025, 01:54 |
100
0
Куртуа в гневе покинул поле после последнего матча Реала. В чем причина?
Getty Images/Global Images Ukraine. Тибо Куртуа

В поединке шестого чемпионата Испании мадридский «Реал» на выезде победил «Леванте» со счетом 4:1.

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа в ярости покинул поле после завершения матча.

Бельгиец считает, что в случае с пропущенным голом соперник имел прямой контакт с ним, и мяч был забит с нарушением правил.

«Этого просто не может быть», – прокомментировал бельгиец этот эпизод.

На счету Тибо Куртуа в этом сезоне семь матчей, три пропущенных гола и четыре сухих матча.

Следующий матч в чемпионате «Реал» проведет против «Атлетико». Встреча состоится 27 сентября в 17:15.

По теме:
Дембеле третий, где Ямаль? Букмекеры назвали фаворитов на Золотой мяч-2026
Овьедо – Барселона – 1:3. Курьезный ляп вратаря. Видео голов и обзор
Каталония понервничала. Барселона курьезно пропустила, но обыграла Овьедо
чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Тибо Куртуа Ла Лига Леванте Леванте - Реал Карл Этта Эйонг
Дмитрий Олейник Источник: DefensaCentral
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стало известно, сколько болельщиков сможет посетить матч Карпаты – Динамо
Футбол | 26 сентября 2025, 00:55 0
Стало известно, сколько болельщиков сможет посетить матч Карпаты – Динамо
Стало известно, сколько болельщиков сможет посетить матч Карпаты – Динамо

Львовскому клубу удалось увеличить квоту

Экс-игрок сборной Украины пять лет не видел родителей из-за войны
Футбол | 25 сентября 2025, 21:03 2
Экс-игрок сборной Украины пять лет не видел родителей из-за войны
Экс-игрок сборной Украины пять лет не видел родителей из-за войны

Олег Шелаев признался, что его ближайшие родственники живут на временно оккупированных территориях

Звезда Реала сказал Лунину, чтобы тот ушел из мадридского клуба
Футбол | 25.09.2025, 08:19
Звезда Реала сказал Лунину, чтобы тот ушел из мадридского клуба
Звезда Реала сказал Лунину, чтобы тот ушел из мадридского клуба
Итоги 1/16 финала Кубка Украины. Определены все участники 1/8 финала
Футбол | 25.09.2025, 06:05
Итоги 1/16 финала Кубка Украины. Определены все участники 1/8 финала
Итоги 1/16 финала Кубка Украины. Определены все участники 1/8 финала
ФОТО. Жена Доннаруммы затмила красную дорожку Золотого мяча-2025
Футбол | 25.09.2025, 02:25
ФОТО. Жена Доннаруммы затмила красную дорожку Золотого мяча-2025
ФОТО. Жена Доннаруммы затмила красную дорожку Золотого мяча-2025
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Игорь БЕЛАНОВ: «Хочу оставить после себя не только Золотой мяч»
Игорь БЕЛАНОВ: «Хочу оставить после себя не только Золотой мяч»
25.09.2025, 13:55 18
Футбол
ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Этот боксер лучше Кроуфорда. Он просто игрался на ринге»
ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Этот боксер лучше Кроуфорда. Он просто игрался на ринге»
24.09.2025, 00:21
Бокс
В США подобрали следующего соперника для Усика. Это мечта для Аль-Шейха
В США подобрали следующего соперника для Усика. Это мечта для Аль-Шейха
24.09.2025, 04:01
Бокс
Источник: УАФ препятствует делу Мудрика, сотрудники провалили полиграф
Источник: УАФ препятствует делу Мудрика, сотрудники провалили полиграф
24.09.2025, 07:36 195
Футбол
«Посмотрим, есть ли у тебя яйца». Усик выбрал своего будущего соперника
«Посмотрим, есть ли у тебя яйца». Усик выбрал своего будущего соперника
25.09.2025, 07:08 6
Бокс
Блохин обиделся на Суркиса: «Сейчас, наверняка, не платят две копейки»
Блохин обиделся на Суркиса: «Сейчас, наверняка, не платят две копейки»
24.09.2025, 12:06 32
Футбол
Известна зарплата. Трубин стал самым высокооплачиваемым игроком Бенфики
Известна зарплата. Трубин стал самым высокооплачиваемым игроком Бенфики
24.09.2025, 19:45 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем