Куртуа в гневе покинул поле после последнего матча Реала. В чем причина?

В поединке шестого чемпионата Испании мадридский «Реал» на выезде победил «Леванте» со счетом 4:1.

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа в ярости покинул поле после завершения матча.

Бельгиец считает, что в случае с пропущенным голом соперник имел прямой контакт с ним, и мяч был забит с нарушением правил.

«Этого просто не может быть», – прокомментировал бельгиец этот эпизод.

На счету Тибо Куртуа в этом сезоне семь матчей, три пропущенных гола и четыре сухих матча.

Следующий матч в чемпионате «Реал» проведет против «Атлетико». Встреча состоится 27 сентября в 17:15.