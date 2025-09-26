Куртуа в гневе покинул поле после последнего матча Реала. В чем причина?
Бельгийцу не понравилось судейство
В поединке шестого чемпионата Испании мадридский «Реал» на выезде победил «Леванте» со счетом 4:1.
Вратарь «Реала» Тибо Куртуа в ярости покинул поле после завершения матча.
Бельгиец считает, что в случае с пропущенным голом соперник имел прямой контакт с ним, и мяч был забит с нарушением правил.
«Этого просто не может быть», – прокомментировал бельгиец этот эпизод.
На счету Тибо Куртуа в этом сезоне семь матчей, три пропущенных гола и четыре сухих матча.
Следующий матч в чемпионате «Реал» проведет против «Атлетико». Встреча состоится 27 сентября в 17:15.
