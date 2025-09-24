25 сентября на хардовом турнире WTA 1000 в Пекине (Китай) продолжатся матчи второго раунда в одиночном разряде.

В четверг из украинских теннисисток в Китае сыграет только Юлия Стародубцева.

Ориентировочно в 06:00 по Киеву Стародубцева выйдет на корт против Айлы Томлянович.

Еще две представительницы Украины Марта Костюк и Даяна Ястремская стартуют в Пекине со второго круга.

Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Пекине на 25 сентября

WTA 1000 Пекин. Одиночный разряд, 1/64 финала

Корт №3. 1-й запуск (не ранее 06:00)

Юлия Стародубцева – Айла Томлянович