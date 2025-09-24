Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Пекине на 25 сентября
В четверг из украинок в Китае выступит только Юлия Стародубцева
25 сентября на хардовом турнире WTA 1000 в Пекине (Китай) продолжатся матчи второго раунда в одиночном разряде.
В четверг из украинских теннисисток в Китае сыграет только Юлия Стародубцева.
Ориентировочно в 06:00 по Киеву Стародубцева выйдет на корт против Айлы Томлянович.
Еще две представительницы Украины Марта Костюк и Даяна Ястремская стартуют в Пекине со второго круга.
Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Пекине на 25 сентября
WTA 1000 Пекин. Одиночный разряд, 1/64 финала
Корт №3. 1-й запуск (не ранее 06:00)
Юлия Стародубцева – Айла Томлянович
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В этом наставник ПСЖ признался сам
Главный тренер Бенфики рассказал об игровых изменениях в команде
А от Катя Волинець прибила Пейтон Стернс, а це не жарти.