Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Пекине на 25 сентября
WTA
Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Пекине на 25 сентября

В четверг из украинок в Китае выступит только Юлия Стародубцева

Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Пекине на 25 сентября
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

25 сентября на хардовом турнире WTA 1000 в Пекине (Китай) продолжатся матчи второго раунда в одиночном разряде.

В четверг из украинских теннисисток в Китае сыграет только Юлия Стародубцева.

Ориентировочно в 06:00 по Киеву Стародубцева выйдет на корт против Айлы Томлянович.

Еще две представительницы Украины Марта Костюк и Даяна Ястремская стартуют в Пекине со второго круга.

WTA 1000 Пекин. Одиночный разряд, 1/64 финала

Корт №3. 1-й запуск (не ранее 06:00)

Юлия Стародубцева Айла Томлянович

По теме:
Юлия Стародубцева – Айла Томлянович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Юлия Стародубцева – Айла Томлянович. Прогноз на матч WTA 1000 в Пекине
Людмила Киченок получила первых соперниц на супертурнире WTA 1000 в Пекине
WTA Пекин Юлия Стародубцева расписание Айла Томлянович
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Falko
А тим часом 2 українки вже успішно стартували. Лисенятку пощастило - попалося місцеве юне, мабуть, дарування, із 9 сотні, що потрапило на тисячник явно через wild card і спромоглося взяти за свій дебют цілий гейм.
А от Катя Волинець прибила Пейтон Стернс, а це не жарти.
