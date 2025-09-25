Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  В Шахтере рассказали, чем занимается Мудрик после отстранения из-за допинга
Англия
Спортивный директор донецкого клуба Дарио Срна сообщил о встрече с игроком

Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Спортивный директор донецкого «Шахтера» Дарио Срна прокомментировал отстранение от футбола Михаила Мудрика, а также рассказал, чем сейчас занимается вингер лондонского «Челси» и сборной Украины:

– У тебя есть понимание, что с Мудриком произошло?

– Я с Мудриком недавно виделся в Лондоне – он держится, работает. Он тренируется индивидуально. Психологически и физически он – машина. Я уверен, что Михаил не виноват, это миллиард процентов. Знаю его с 15-16 лет – он всегда был профессионалом, являлся примером для многих. Он не виноват и скоро вернется на футбольное поле.

– Ты прошел историю с допингом. Как считаешь, он сможет вернуться на уровень, на котором он был?

– Конечно, я даже не сомневаюсь. Я уверен, что он будет сильнее. У Миши Мудрика очень сильная психология, и он вернется еще сильнее – я уверен в этом.

– Очень много комментариев от журналистов о том, что этот переход негативно повлиял на вашу трансферную кампанию, То есть, смотрели и не брали Судакова, условно говоря.

– Да нет. Он пришел в «Челси», когда там был тотальный... бардак, скажем так. Если сравнить сегодня лондонский клуб с тем, который был – это два разных «Челси» полностью. Я уверен, что Миша этой команде очень поможет и станет лидером – даже не сомневаюсь, – подытожил Срна.

Николай Титюк Источник: YouTube
wojsergivan
два крота наркомана  пара а где хозяин шулер наперсточник ?
ALM
А ще Срна сказав на зустрічі з Мудриком, що Міша буде винен Шахті 30 млн., якщо Челсі не заплатить.
