В Шахтере рассказали, чем занимается Мудрик после отстранения из-за допинга

Спортивный директор донецкого «Шахтера» Дарио Срна прокомментировал отстранение от футбола Михаила Мудрика, а также рассказал, чем сейчас занимается вингер лондонского «Челси» и сборной Украины:

– У тебя есть понимание, что с Мудриком произошло?

– Я с Мудриком недавно виделся в Лондоне – он держится, работает. Он тренируется индивидуально. Психологически и физически он – машина. Я уверен, что Михаил не виноват, это миллиард процентов. Знаю его с 15-16 лет – он всегда был профессионалом, являлся примером для многих. Он не виноват и скоро вернется на футбольное поле.

– Ты прошел историю с допингом. Как считаешь, он сможет вернуться на уровень, на котором он был?

– Конечно, я даже не сомневаюсь. Я уверен, что он будет сильнее. У Миши Мудрика очень сильная психология, и он вернется еще сильнее – я уверен в этом.

– Очень много комментариев от журналистов о том, что этот переход негативно повлиял на вашу трансферную кампанию, То есть, смотрели и не брали Судакова, условно говоря.

– Да нет. Он пришел в «Челси», когда там был тотальный... бардак, скажем так. Если сравнить сегодня лондонский клуб с тем, который был – это два разных «Челси» полностью. Я уверен, что Миша этой команде очень поможет и станет лидером – даже не сомневаюсь, – подытожил Срна.