СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 24 сентября
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
В среду, 24 сентября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
18:00 Рух – Полесье
21:45 Хаддерсфилд – Манчестер Сити
21:45 Порт Вэйл – Арсенал
22:00 Ницца – Рома
22:00 Динамо Загреб – Фенербахче
РЕКЛАМА 21+
УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Главный тренер Бенфики рассказал об игровых изменениях в команде
Келлерман считает, что Александру стоит сразиться с Мозесом Итаумой