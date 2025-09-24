СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 24 сентября

В среду, 24 сентября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

18:00 Рух – Полесье

5.76 – 3.90 – 1.58

21:45 Хаддерсфилд – Манчестер Сити

14.00 – 7.20 – 1.20

21:45 Порт Вэйл – Арсенал

25.00 – 9.30 – 1.11

22:00 Ницца – Рома

3.19 – 3.43 – 2.29

22:00 Динамо Загреб – Фенербахче

3.14 – 3.52 – 2.28

РЕКЛАМА 21+

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.