Стала известна оценка Миколенко за матч с Вулмерхэмптоном

Во вторник, 23 сентября, состоялся матч третьего раунда кубка английской лиги между «Вулверхэмптоном» и «Эвертоном».

Встречу принимал стадион «Молинью» в Вулверхэмптоне. Стартовый свисток прозвучал в 21:45 по Киеву.

Все голы матча кубка английской лиги можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Хозяева поля добыла победу со счетом 2:0.

Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко вышел на поле на 78-й минуте, результативными действиями не отличился. Статистические порталы SofaScore и WhoScored оценили игру футболиста в 6.5 и 6.3 баллов.

Лучшим по версии SofaSCore стал голкипер хозяев по версии Сэм Джонстон. На его счету 4 сейва и оценка 8.9. WhoScored выделил хавбека «волков» Маршалл Мунетси, на счет которого 1 гол и оценка 8.3.