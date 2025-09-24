Где Ракицкий? Агротех и Черноморец выбрали составы на матч Кубка Украины

Аматорский «Агротех» из Тышковки и одесский «Черноморец» определились со стартовыми составами на матч 1/16 финала Кубка Украины, который состоится в среду, 24 сентября.

Команды выйдут на поле стадиона в Тышкове, встреча начнется в 13:00 по киевскому времени.

На предыдущей стадии «Агротех» стал автором настоящей сенсации и выбил из турнира представителя Украинской Премьер-лиги. В поединке с «Эпицентром» аматорский клуб удержал ничью (2:2), и перестрелял соперника в серии пенальти.

Подопечные Александра Кучера в 1/32 финала также одолели команду из элитного дивизиона. «Моряки» с минимальным счетом оказались сильнее луганской «Зари» – 2:1.

Защитник «Черноморца» Ярослав Ракицкий получил отдых и не попал в заявку на этот поединок. Еще один центрбек Евгений Хачериди выйдет в стартовом составе одесской команды.

Стартовые составы на матч Кубка Украины Агротех – Черноморец:

Агротех: Рудык, Загальский, Хорольский, Пастухов, Чичиков, Манастырный, Бижко, Попчук, Соколан, Коваленко, Ковалев

Черноморец: Ющишин, Кратов, Жаржу, Хачериди, Козырь, Рязанцев, Ермаков, Когут, Сухарь, Русин, Луифер