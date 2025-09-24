Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок Украины
Рух Львов
24.09.2025 18:00 - : -
Полесье
Кубок Украины
24 сентября 2025, 07:56 |
Кубок Украины. Рух – Полесье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

24 сентября в 18:00 по киевскому времени начнется матч 1/16 финала

Кубок Украины. Рух – Полесье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

24 сентября на стадии 1/16 финала Кубка Украины встретятся два представителя Украинской Премьер-лиги «Рух» и «Полесье».

Матч состоится во Львове на стадионе «Львов-Арена».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В прошлом сезоне «Полесье» было очень близко к финалу соревнования, но в шаге от него уступило «Шахтеру» (0:1) в экстратайме.

«Рух» в прошлом розыгрыше дошел до четвертьфинала и это лучший результат для клуба во всех розыгрышах Кубка. Команда уступила киевскому «Динамо» (0:1).

Видеотрансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, доступном на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТВ, а также будет доступна бесплатная трансляция на Youtube.

