ФОТО. Сексуальная футбольная телеведущая поразила оголенным снимком

Модель и телеведущая Франческа Рустем, обладательница титула «Мисс Вселенная Албания 2024», снова поразила сеть откровенным образом.

Известная по своей работе на футбольных матчах, она предстала в новой фотосессии в меховой шапке и белых брюках, обнажив спину и грудь.

Снимки быстро разлетелись в интернете, вызвав волну восторженных отзывов.

Франческа ещё раз доказала: она не просто модель, а настоящая икона соблазна.