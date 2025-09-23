Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ФОТО. Сексуальная футбольная телеведущая поразила оголенным снимком
ФОТО. Сексуальная футбольная телеведущая поразила оголенным снимком

Франческа Рустем стала еще более популярной...

ФОТО. Сексуальная футбольная телеведущая поразила оголенным снимком
Instagram. Франческа Рустем

Модель и телеведущая Франческа Рустем, обладательница титула «Мисс Вселенная Албания 2024», снова поразила сеть откровенным образом.

Известная по своей работе на футбольных матчах, она предстала в новой фотосессии в меховой шапке и белых брюках, обнажив спину и грудь.

Снимки быстро разлетелись в интернете, вызвав волну восторженных отзывов.

Франческа ещё раз доказала: она не просто модель, а настоящая икона соблазна.

Максим Лапченко Источник: Instagram
RingLord9
"Франческа ще раз довела: вона не просто модель, а справжня... повія, яка ні в що себе не ставить, торгуючи тілом".
