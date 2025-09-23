Другие новости23 сентября 2025, 23:39 |
348
1
ФОТО. Сексуальная футбольная телеведущая поразила оголенным снимком
Франческа Рустем стала еще более популярной...
23 сентября 2025, 23:39 |
348
1
Модель и телеведущая Франческа Рустем, обладательница титула «Мисс Вселенная Албания 2024», снова поразила сеть откровенным образом.
Известная по своей работе на футбольных матчах, она предстала в новой фотосессии в меховой шапке и белых брюках, обнажив спину и грудь.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua
Снимки быстро разлетелись в интернете, вызвав волну восторженных отзывов.
Франческа ещё раз доказала: она не просто модель, а настоящая икона соблазна.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 23 сентября 2025, 13:32 2
Не только о «Барселоне» и «Реале»
Футбол | 23 сентября 2025, 10:39 3
Украинский защитник провел весь матч против «Марселя», однако его команда уступила 0:1
Футбол | 23.09.2025, 02:08
Футбол | 23.09.2025, 23:17
Теннис | 23.09.2025, 17:10
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
"Франческа ще раз довела: вона не просто модель, а справжня... повія, яка ні в що себе не ставить, торгуючи тілом".
Популярные новости
21.09.2025, 18:18 29
22.09.2025, 04:45
22.09.2025, 08:44 18
22.09.2025, 23:49 32
23.09.2025, 09:15 52
22.09.2025, 14:57 13
22.09.2025, 08:17 6
22.09.2025, 05:33